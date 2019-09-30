Под Калининградом вор забыл паспорт на месте преступления

В Калининградской области сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в квартирной краже. Установить его личность не составило труда - на месте преступления взломщик оставил свой паспорт.

Инцидент произошел в городе Светлый, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Хозяйка жилья уехала за границу, оставив ключи подруге. В один из дней подруга пришла проверить квартиру и обнаружила, что кто-то взломал окно.

Участники следственно-оперативной группы нашли не только следы обуви и отпечатки пальцев, но и паспорт гражданина РФ. Он принадлежал 20-летнему ранее судимому местному жителю, которого вскоре задержали и доставили в дежурную часть.

Как выяснилось, молодой человек узнал об отъезде хозяев, проник в квартиру и похитил электроинструменты и золотую цепочку. Взломщику так понравилось жилище, что он стал устраивать там вечеринки. Похищенные вещи подозреваемый продал, а деньги потратил.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Незадачливому вору грозит до пяти лет лишения свободы.