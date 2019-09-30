Новости

Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица 18:50
Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными 18:50
Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным 18:44
Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США 18:31
Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч 18:20
Под Калининградом вор забыл паспорт на месте преступления 18:16
Синоптики рассказали, когда в Крым вернется теплая погода 18:16
Напавший на полицию житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 18:08
Лукашенко заявил о неизменной политике в отношении Армении 18:06
Volkswagen приступил к тестам нового купе-кроссовера 18:00
Мамаев рассказал о жизни в колонии 17:58
США внесли в санкционные списки еще двух россиян и три компании 17:54
Как москвичка выиграла 286 миллионов рублей 17:51
Девушка устроила пикантную фотосессию в отделе полиции 17:37
На дне моря найден римский корабль с хорошо сохранившимся грузом 17:20
Зеленский освободил Данилюка с должности секретаря СНБО 17:06
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом 17:05
Из Челябинска в Магнитогорск прилетела первая "Ласточка" 17:00
Невидимая "Планета Х" может оказаться не планетой 17:00
Видео: водитель BMW не сразу заметил потерю колеса 17:00
Эксперты Валдайского клуба обсудили противостояние Запада и Востока 16:59
В Астрахани закрыли подпольное казино 16:57
На Алтае школьник умер на уроке физкультуры 16:55
МИД РФ рассказал о переговорах Лаврова с грузинским коллегой на ГА ООН 16:51
Парламент Кубы изберет президента страны 10 октября 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 18:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом вор забыл паспорт на месте преступления

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в квартирной краже. Установить его личность не составило труда - на месте преступления взломщик оставил свой паспорт.

Инцидент произошел в городе Светлый, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Хозяйка жилья уехала за границу, оставив ключи подруге. В один из дней подруга пришла проверить квартиру и обнаружила, что кто-то взломал окно.

Притворявшегося пилотом калининградца будут судить за мошенничество

Участники следственно-оперативной группы нашли не только следы обуви и отпечатки пальцев, но и паспорт гражданина РФ. Он принадлежал 20-летнему ранее судимому местному жителю, которого вскоре задержали и доставили в дежурную часть.

Как выяснилось, молодой человек узнал об отъезде хозяев, проник в квартиру и похитил электроинструменты и золотую цепочку. Взломщику так понравилось жилище, что он стал устраивать там вечеринки. Похищенные вещи подозреваемый продал, а деньги потратил.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Незадачливому вору грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке