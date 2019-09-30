Марина Ледяева

Автор материала

Последние записи автора

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.09.2019,  
15:30
Текст:  Марина Ледяева (Архангельск)

С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"

С государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области провели успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Она благополучно поразила заданную цель на полуострове Камчатка.

Фото: Сергей Медведев/ТАСС
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, при запуске твердотопливной ракеты стационарного базирования ставилась цель подтвердить ее летно-технические характеристики.

Эта задача выполнена в полном объеме, сообщило военное ведомство.

Пуск МБР "Тополь-М" в очередной раз подтвердил техническую готовность ракетных комплексов, которые несут боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами "Калибр" 11:34
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России 29.09.2019
В Китае рассказали о российском "кошмаре авианосца" 28.09.2019
испытания
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Сухопутные войска РФ пересадят на электромобили 10:41
Первый совместный полет Су-57 и ударного "Охотника" сняли на видео 27.09.2019
Российский космический спутник встал на боевое дежурство 27.09.2019
РВСН
Фото: youtube.com
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео 10:38
"Тайфун" превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием 04.09.2019
Дерево мира: как "Тополь" предотвратил Третью Мировую войну 23.07.2019