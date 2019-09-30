С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"

С государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области провели успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Она благополучно поразила заданную цель на полуострове Камчатка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, при запуске твердотопливной ракеты стационарного базирования ставилась цель подтвердить ее летно-технические характеристики.

Эта задача выполнена в полном объеме, сообщило военное ведомство.

Пуск МБР "Тополь-М" в очередной раз подтвердил техническую готовность ракетных комплексов, которые несут боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения.