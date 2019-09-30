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30.09.2019 13:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые популярные этим летом у иностранцев места России

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство иностранных путешественников, отдыхавших в России, чаще всего останавливались в Москве, Петербурге и Калининградской области. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли специалисты картографического сервиса Maps.me на основе данных об основных поисковых запросах минувшего лета.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Стоит отметить, что сервис анализирует наиболее популярные направления у пользователей каждый сезон. Весной Янтарный край также присутствовал в рейтинге популярных направлений у иностранных туристов, но располагался не на третьей, а на 13-й строчке.

Весной у иностранцев не пользовалось популярностью направление Байкала, что объясняется погодными факторами. На озере в это время очень холодно. Зато летом Иркутская область в рейтинге самых привлекательных направлений заняла четвертое место, а Бурятия - пятое.

В десятке востребованных направлений также оказались Краснодарский Край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область.

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