Названы самые популярные этим летом у иностранцев места России

Большинство иностранных путешественников, отдыхавших в России, чаще всего останавливались в Москве, Петербурге и Калининградской области. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли специалисты картографического сервиса Maps.me на основе данных об основных поисковых запросах минувшего лета.

Стоит отметить, что сервис анализирует наиболее популярные направления у пользователей каждый сезон. Весной Янтарный край также присутствовал в рейтинге популярных направлений у иностранных туристов, но располагался не на третьей, а на 13-й строчке.

Весной у иностранцев не пользовалось популярностью направление Байкала, что объясняется погодными факторами. На озере в это время очень холодно. Зато летом Иркутская область в рейтинге самых привлекательных направлений заняла четвертое место, а Бурятия - пятое.

В десятке востребованных направлений также оказались Краснодарский Край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область.