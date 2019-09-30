В мире
30.09.2019 15:22
Текст: Юрий Сизов

В РФ откроют участки для голосования белорусов на парламентских выборах

Фото: Сергей Холодилин/ТАСС Фото: Сергей Холодилин/ТАСС
Фото: Сергей Холодилин/ТАСС

В российской столице, Санкт-Петербурге и Калининграде образованы три участка для голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси, которые состоятся 17 ноября текущего года, говорится в информации, размещенной на сайте посольства РБ в Москве.

Фото: Александр Мазуркевич/РИА Новости
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"Граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации, могут принять участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва на вышеуказанных участках для голосования в период досрочного голосования с 12 по 16 ноября 2019 года включительно (с 10.00 до 14.00 часов и с 16.00 до 19.00 часов), а также в основной день голосования - 17 ноября 2019 года (с 8.00 до 20.00 часов), - уточняет дипмиссия. - При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Республики Беларусь".

На сайте посольства опубликованы также составы участковых избирательных комиссий, их местонахождение и контактные данные.

Кстати, ранее в этом месяце на встрече со спикером нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко президент РБ особо подчеркнул демократический характер предстоящей избирательной кампании. Президент дал понять, что властям целесообразно поддерживать таких кандидатов в депутаты, которые, придя в парламент, "будут не разрушать, а созидать, и желательно на той основе, которая сегодня создана в Беларуси".

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Около 35 процентов нынешнего состава нижней палаты, полагает глава государства, снова должны побороться за депутатский мандат. Это, по его словам, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте. "В противном случае придут абсолютно новые люди, и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить", - сказал президент.

Он также попросил спикера "не бросать на произвол судьбы" тех депутатов, которые завершают работу в парламенте. Возможно, отметил Лукашенко, они видят себя в хозяйственной деятельности и в других органах власти. "Все-таки этот период - очень хорошая школа. Депутат учился, не глядя на свой возраст. Поэтому те, кто захотят работать на благо Беларуси и завтра, мы их не должны потерять. Надо их трудоустраивать в зависимости от желания работать и профессионализма, а профессионалов там много", - резюмировал глава государства.

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