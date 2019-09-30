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30.09.2019 15:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Вологде обустроили "народный" пешеходный переход

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Вологде на улице Некрасова заработал пешеходный переход, созданный по инициативе местных жителей. Средства на обустройство "зебры" были получены из городской казны в рамках программы "Народный бюджет ТОС", передает ОТР.

Еще несколько лет назад улицу Некрасова автолюбители объезжали стороной - на дороге лежал щебень. Когда здесь появилось асфальтовое покрытие, водители сразу поняли - объезд по Некрасова для них очень удобен.

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Местные жители к интенсивному движению оказались не готовы. Тех пешеходных переходов, которые были проложены через улицу изначально, оказалось недостаточно. И тогда местные жители решили обустроить дополнительный переход в рамках местной программы.

Быстро выяснилось, что "зебра" - это довольно сложная конструкция, нанесение разметки здесь - последний этап, а вначале необходимо создать проект, причем не только самого перехода, но и прилегающих пешеходных дорожек, а это потребует выноса коммуникаций.

На реализацию инициативы вологжан из бюджета был выделен почти миллион рублей.

В ближайшее время городские власти планируют обустроить на улице Некрасова тротуар, а местные жители собираются вновь подать заявку на участие в программе: на сей раз они хотят установить современную детскую площадку в одном из дворов по этой улице.

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