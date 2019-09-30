Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными

Прокуратура Республики Крым обжалует в апелляционном порядке третий по счету вынесенный присяжными заседателями оправдательный приговор 26-летнему Александру Буянову, который обвинялся в избиении и смерти человека. Об этом надзорный орган сообщил в ответ на официальный запрос "Российской газеты".

- Третье судебное решение Сакского районного суда обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке из-за допущенных в судебном заседании нарушений уголовно-процессуального закона, - сообщил Сергей Черневич, заместитель прокурора республики, старший советник юстиции. - Два предыдущих оправдательных приговора по делу отменены апелляционными определениями Верховного суда РК по представлениям прокурора из-за допущенных в суде существенных нарушений уголовного-процессуального закона, в том числе, в связи с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей.

При этом зампрокурора отметил, что при рассмотрении дела Буянова ни один суд не признал представленные гособвинением доказательства недопустимыми.

Напомним, ранее коллегия присяжных заседателей Сакского районного суда РК в третий раз оправдала Буянова, который обвинялся в избиении и смерти человека. Сакский суд рассматривал дело с участием коллегии присяжных заседателей в октябре 2018 года и феврале 2019 года - каждый раз с новым составом суда. Первые два оправдательных приговора были обжалованы государственным обвинителем, отменены Верховным судом РК, после чего дело передавали для нового рассмотрения, начиная со стадии судебного разбирательства в тот же суд. Но и после третьего оправдательного вердикта прокуратура РК заявила о намерении опротестовать приговор.

Согласно материалам дела, 29 октября 2017 года подсудимый избил 54-летнего гражданина, которого подозревал в нанесении побоев матери своей девушки Валерии. Пострадавший, по версии следователей, скончался в районной больнице именно от побоев Буянова. Но подсудимый свою вину в убийстве не признал. У него своя версия произошедшего: он действительно решил проучить обидчика матери своей подруги, который разбил женщине голову и повредил позвоночник. Но не наносил повреждений, которые могли бы вызвать смерть потерпевшего.

Адвокат обвиняемого обращает внимание на несколько несостыковок. Во-первых, у погибшего были сломаны ребра, но при каких обстоятельствах это произошло, эксперты так и не объяснили. Во-вторых, был проигнорирован вывод экспертизы о том, что на дощечке, якобы и использовавшейся как орудие убийства, не было эпидермиса и крови погибшего, а на руках Александра - ссадин. А раз так - то и вывод следствия несостоятелен.

- Все факты указывают на то, что не я виноват, - уверен Александр. - Следователи и гособвинители просто не хотят разбираться в этом, хотя в моем деле очень много "белых пятен". Поэтому, когда его рассматривал третий по счету состав присяжных, я был уверен, что и в третий раз вердикт будет оправдательный.

Вот уже почти два года менеджер по продажам строймаркета Буянов находится в статусе подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Двое суток в СИЗО, 11 месяцев под домашним арестом. Все это время он не может заключить брак со своей возлюбленной.

- Представьте себе, его полностью окончательно оправдывают - и он получает право на реабилитацию и компенсацию морального вреда со всеми вытекающими последствиями, - продолжает Анатолий Туйсузов. - Естественно, что это большая неудача и репутационный урон для прокуратуры, поэтому они ищут любые зацепки для отмены.

- Я очень устал от этого всего и даже не думаю, буду ли требовать компенсацию в случае окончательного оправдания. Пусть просто отстанут от меня! Хочется забыть все это, как страшный сон, - говорит обвиняемый Буянов.

Адвокат обвиняемого, в свою очередь, готовит материалы и возражения на очередную апелляцию прокуратуры.