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30.09.2019 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Прокуратура Республики Крым обжалует в апелляционном порядке третий по счету вынесенный присяжными заседателями оправдательный приговор 26-летнему Александру Буянову, который обвинялся в избиении и смерти человека. Об этом надзорный орган сообщил в ответ на официальный запрос "Российской газеты".

В Крыму суд присяжных трижды оправдал обвиняемого в убийстве

- Третье судебное решение Сакского районного суда обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке из-за допущенных в судебном заседании нарушений уголовно-процессуального закона, - сообщил Сергей Черневич, заместитель прокурора республики, старший советник юстиции. - Два предыдущих оправдательных приговора по делу отменены апелляционными определениями Верховного суда РК по представлениям прокурора из-за допущенных в суде существенных нарушений уголовного-процессуального закона, в том числе, в связи с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей.

При этом зампрокурора отметил, что при рассмотрении дела Буянова ни один суд не признал представленные гособвинением доказательства недопустимыми.

Фото: РИА Новости
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Напомним, ранее коллегия присяжных заседателей Сакского районного суда РК в третий раз оправдала Буянова, который обвинялся в избиении и смерти человека. Сакский суд рассматривал дело с участием коллегии присяжных заседателей в октябре 2018 года и феврале 2019 года - каждый раз с новым составом суда. Первые два оправдательных приговора были обжалованы государственным обвинителем, отменены Верховным судом РК, после чего дело передавали для нового рассмотрения, начиная со стадии судебного разбирательства в тот же суд. Но и после третьего оправдательного вердикта прокуратура РК заявила о намерении опротестовать приговор.

Согласно материалам дела, 29 октября 2017 года подсудимый избил 54-летнего гражданина, которого подозревал в нанесении побоев матери своей девушки Валерии. Пострадавший, по версии следователей, скончался в районной больнице именно от побоев Буянова. Но подсудимый свою вину в убийстве не признал. У него своя версия произошедшего: он действительно решил проучить обидчика матери своей подруги, который разбил женщине голову и повредил позвоночник. Но не наносил повреждений, которые могли бы вызвать смерть потерпевшего.

Адвокат обвиняемого обращает внимание на несколько несостыковок. Во-первых, у погибшего были сломаны ребра, но при каких обстоятельствах это произошло, эксперты так и не объяснили. Во-вторых, был проигнорирован вывод экспертизы о том, что на дощечке, якобы и использовавшейся как орудие убийства, не было эпидермиса и крови погибшего, а на руках Александра - ссадин. А раз так - то и вывод следствия несостоятелен.

- Все факты указывают на то, что не я виноват, - уверен Александр. - Следователи и гособвинители просто не хотят разбираться в этом, хотя в моем деле очень много "белых пятен". Поэтому, когда его рассматривал третий по счету состав присяжных, я был уверен, что и в третий раз вердикт будет оправдательный.

В Крыму присяжные впервые вынесли оправдательный приговор

Вот уже почти два года менеджер по продажам строймаркета Буянов находится в статусе подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Двое суток в СИЗО, 11 месяцев под домашним арестом. Все это время он не может заключить брак со своей возлюбленной.

- Представьте себе, его полностью окончательно оправдывают - и он получает право на реабилитацию и компенсацию морального вреда со всеми вытекающими последствиями, - продолжает Анатолий Туйсузов. - Естественно, что это большая неудача и репутационный урон для прокуратуры, поэтому они ищут любые зацепки для отмены.

- Я очень устал от этого всего и даже не думаю, буду ли требовать компенсацию в случае окончательного оправдания. Пусть просто отстанут от меня! Хочется забыть все это, как страшный сон, - говорит обвиняемый Буянов.

Адвокат обвиняемого, в свою очередь, готовит материалы и возражения на очередную апелляцию прокуратуры.

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