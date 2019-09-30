В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами "Калибр"

Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Ингушетия" вышел из Новороссийска и приступил к проведению заводских ходовых испытаний. Это первый выход корабля в самостоятельное плавание, - рассказал Рулев.

Экипажу предстоит проверить все системы и механизмы нового корабля: энергетические установки, рулевое устройство, средства связи, навигации и другое оборудование и вооружение. Кроме этого, моряки оценят мореходные качества корабля в разных режимах.

Вместе с экипажем в испытаниях участвуют представители завода-изготовителя.

Справка "РГ"

МРК "Ингушетия" является восьмым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которая строится на Зеленодольском заводе имени Горького. Ранее на ЧФ поступили еще два корабля этой серии - "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". МРК являются носителями ракетного комплекса большой дальности "Калибр-НК". Назначение кораблей - охрана и защита экономической зоны государства.