В Волгоградской области обнаружили два тела с пулевыми ранениями

Волгоградские следователи расследуют гибель двух человек, скончавшихся от огнестрельных ранений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Утром 29 сентября в гараже на частном подворье в селе Большие Чапурники были обнаружены тела 77-летнего местного жителя и его 52-летнего бывшего зятя. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщили следователи, между погибшими длительное время были неприязненные отношения - на протяжении последних двух лет они конфликтовали на бытовой почве. Очередная ссора закончилась тем, что вспыливший пенсионер выстрелил из ружья в бывшего родственника. Потерпевший скончался на месте происшествия. Рядом было обнаружено тело стрелявшего.

Расследование уголовного дела продолжается.