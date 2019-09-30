На Урале автобус с вахтовиками врезался в грузовик

Микроавтобус с вахтовиками из Сургута попал в серьезное ДТП на юге Челябинской области. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили в понедельник в ГИБДД региона.

- Авария произошла сегодня около пяти часов утра на 17 километре автотрассы Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - Микроавтобус ГАЗ-32123 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Hino Ranger. По предварительным данным, 34-летний водитель автобуса уснул за рулем.

В автобусе находились жители Оренбургской области, возвращавшиеся после вахты из Сургута. Один из пассажиров, 36-летний мужчина, скончался на месте происшествия. Еще пять пострадали. Трое из них госпитализированы, двое направлены на амбулаторное лечение.

В ГИБДД организовано расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.