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30.09.2019 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге в ДТП с внедорожником один человек погиб и четыре ранены

Текст: Екатерина Призова

В ночь на понедельник на Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись внедорожник и легковушка - один человек в результате автоаварии погиб, еще четверо попали в больницу с травмами.

ДТП с участием Land Rover и Daewoo Nexia произошло в 00.20 по местному времени на пятом километре тракта. По данным полиции, обе машины ехали в сторону Екатеринбурга и после столкновения оказались в кювете.

На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского управления ГИБДД, после ДТП были госпитализированы оба шофера и три пассажирки Daewoo Nexia. Водитель легкового авто - 29-летний мужчина - скончался в больнице.

Стаж у водителя Land Rover - 31 год, у водителя Daewoo Nexia - 1 год.

По факту аварии начато расследование.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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