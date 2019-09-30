В Екатеринбурге в ДТП с внедорожником один человек погиб и четыре ранены

В ночь на понедельник на Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись внедорожник и легковушка - один человек в результате автоаварии погиб, еще четверо попали в больницу с травмами.

ДТП с участием Land Rover и Daewoo Nexia произошло в 00.20 по местному времени на пятом километре тракта. По данным полиции, обе машины ехали в сторону Екатеринбурга и после столкновения оказались в кювете.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского управления ГИБДД, после ДТП были госпитализированы оба шофера и три пассажирки Daewoo Nexia. Водитель легкового авто - 29-летний мужчина - скончался в больнице.

Стаж у водителя Land Rover - 31 год, у водителя Daewoo Nexia - 1 год.

По факту аварии начато расследование.