Рэпер Дрейк одолжил клубу НБА свой самолет

Рэпер Дрейк решил одолжить игрокам клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто Кингз" свой частный самолет стоимостью 185 миллионов долларов.

4 и 5 октября баскетболистам предстоит сыграть в Мумбаи с "Индианой Пэйсерс". Чтобы избавить игроков НБА от долгой и утомительной поездки, Дрейк решил помочь клубу.

При этом, как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на зарубежные СМИ, рэпер не покупал самолет. Boeing 767 достался Дрейку в рамках сотрудничества с канадским воздушным перевозчиком.