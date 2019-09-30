Россиянка получила китайский Орден дружбы

После вручения высшей государственной награды КНР для иностранцев, Галина Куликова поделилась впечатлениями. "Церемония вручения была торжественной, и все очень волновались. Я своими глазами увидела заботу и уважение председателя КНР Си Цзиньпина к лауреатам. Впечатление от этого даже больше и сильнее, чем само награждение. Это будет самым ценным воспоминанием в моей жизни", - сказала она, добавив, что Орден Дружбы КНР - это величайшая честь для нее.

По ее словам, сейчас китайско-российские отношения переживают самый лучший период в истории. Это тесно связано и с развитием народной дипломатии. "Постоянно углублять взаимопонимание между народами наших стран, укреплять обмены и сотрудничество в гуманитарной области, а также заложить общественную основу для развития традиционной дружбы - это обязанность и миссия Общества российско-китайской дружбы", - подчеркнула она.

Галина Куликова уверена, что в нынешней сложной международной ситуации России и Китаю особенно важно постоянно укреплять двустороннее сотрудничество, поскольку именно оно является гарантией будущего экономического развития двух стран.