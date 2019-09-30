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30.09.2019,  
09:45
Текст:  Алексей Моисеев

Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году

В 2019 году начнется войсковая эксплуатация первых образцов самоходного артиллерийского орудия нового поколения "Коалиция-СВ". Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

САО будут направлены в одно из соединений Западного военного округа. В настоящее время разработка по многим характеристикам уникального комплекса находится в завершающей стадии.

Фото: U.S. Army / wikimedia.org
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По своим возможностям 2С35 в два раза превосходит существующие российские и иностранные образцы. По данным, обнародованным на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", 152-мм орудие может выстреливать до 15 снарядов в минуту на дальность до 70 километров.

В самоходке реализован инновационный режим стрельбы - "шквал огня" - когда несколько боеприпасов, выпущенных одной гаубицей под различными углами, в одно и то же время поражают цель.

Вес "Коалиции-СВ" - 45 тонн. Экипаж - 3 человека. Они находятся в изолированной от боекомплекта передней части корпуса. В их распоряжении новейшее прицельное оборудование, а также средства связи и навигации.

Фото: Алексей Моисеев

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