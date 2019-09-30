Торжества в честь 70-летия КНР можно будет посмотреть в онлайн-трансляции

1 октября этого года на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоятся торжества, посвященные 70-летию КНР. Утром пройдут Юбилейное собрание, военный парад и народное массовое шествие, а вечером того же дня на площади Тяньаньмэнь состоится грандиозное празднество, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
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Прямой эфир юбилейных торжеств и самые последние новости будут размещены в мобильном приложении "Россия-Китай: главное" и на сайте russian.cri.cn. Международное радио Медиакорпорации Китая будет вести прямую радио-трансляцию с места событий на русском, английском и китайском языках. Информация о торжествах в Пекине будет представлена на странице МРК.