Торжества в честь 70-летия КНР можно будет посмотреть в онлайн-трансляции

Прямой эфир юбилейных торжеств и самые последние новости будут размещены в мобильном приложении "Россия-Китай: главное" и на сайте russian.cri.cn. Международное радио Медиакорпорации Китая будет вести прямую радио-трансляцию с места событий на русском, английском и китайском языках. Информация о торжествах в Пекине будет представлена на странице МРК.