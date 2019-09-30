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Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме "Проксима"

Новости
    30.09.2019, 10:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован трейлер очередного фильма про сильную женщину в космосе, на этот раз - франко-германской страдательной драмы "Проксима" (Proxima) с Евой Грин и Мэттом Диллоном.

Фото: kinopoisk.ru
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39-летняя номинантка "Золотого глобуса" Грин играет отважную мать-одиночку Сару, которая большую часть представленного ролика ответственно изнуряет себя тренировками. Ведь впереди у нее - звездная миссия сроком на год.

"Сара - французский астронавт, единственная женщина среди европейских астронавтов. Она живет с семилетней дочерью Стеллой, чувствуя себя виноватой за то, что не может уделять ей больше времени. А когда Сара оказывается избранной для выполнения космической миссии "Проксима", ее жизнь, как и жизнь Стелы, и вовсе переворачиваются с ног на голову", - уведомил официальный синопсис.

Режиссер и соавтор сценария - француженка, номинантка Каннского МКФ Алис Винокур ("Телохранитель" с Дайан Крюгер, "Магический Париж"). Музыка - Рюити Сакамото.

Российская премьера - 12 декабря.

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