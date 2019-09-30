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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе в России даст концерты немецкая команда, начавшая скалить зубы задолго до Rammstein, трибьют "Звезда по имени солнце" объединит музыкантов разных жанров и поколений, иммерсивное шоу "Вернувшиеся" переедет в Санкт-Петербург, а самая удивительная питерская группа выступит в Москве.
Oomph! Фото: ГК Eventation Oomph! Фото: ГК Eventation
Oomph! Фото: ГК Eventation

Кто играет: Группа Oomph! 

Что играет: Индастриал-метал.

Почему идти: Немецкая команда, начавшая скалить зубы задолго до Rammstein и первой смешавшая в правильной маркетинговой пропорции электромарши, перегруженную гитару и неласковый вокал. Сегодня Oomph! успешно возвращают себе некогда утраченные позиции - принимают борцовскую стойку, дико вращают глазами, роют копытами землю и устрашают звериным выражением лиц. Получается крепенько, толково и убедительно.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT (Москва); 5 октября; 2 600 - 8 000 руб.; клуб "Космонавт" (Санкт-Петербург); 7 октября; 2 500 - 4 000 руб.

Юрий Каспарян, Василий Вакуленко, Александр Васильев. Фото: ООО "Прогрессив Классик"

Кто играет: "Симфоническое кино" Юрия Каспаряна, группа "Сплин", Баста.

Что играет: Песни группы "Кино".

Почему идти: "И внезапно в вечность вдруг превратился миг…". Питерский юноша с корейскими корнями писал песни, где героическая романтика соседствовала с социально озабоченными высказываниями, "ново-волновая" танцевальность - с патетикой рок-гимнов, песни для восторженных девочек - с песнями для сумрачных мужчин. Концерт-посвящение "Звезда по имени солнце" объединит музыкантов разных жанров и поколений в стремлении воздать должное Виктору Цою. Легенде русского рока - как бы пафосно это не звучало.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 6 октября; 2 500 - 25 000 руб.

Шоу "Вернувшиеся". Фото: ООО "ЕБВ СПБ"

Кто играет: Ольга Бараняй, Баина Басанова, Денис Борисенко, Арам Вардеванян, Роман Вебер, Ольга Вечерик, Анастасия Вядро, Екатерина Зорина и др. Режиссер Мигель.

Что играет: Иммерсивное шоу "Вернувшиеся".

Почему идти: В старинном особняке 50 комнат, и в каждой из них разворачивается действие - на расстоянии вытянутой руки от зрителя, вовлеченного в происходящее не только эмоционально, но и физически; зритель чувствует запахи и прикосновения, взаимодействует с актерами и проживает свой собственный сюжет. Номинированное на "Золотую маску" иммерсивное шоу "Вернувшиеся" завершает второй сезон в Москве и открывает первый в Санкт-Петербурге - в новой режиссерской версии Мигеля. Интерпретация известной драмы Г. Ибсена "Привидения" - загадочная и местами жутковатая - объединит апологетов классики с приверженцами новейших трендов.

Где, когда, сколько: Дашков переулок, 5 (Москва); до марта 2020 г.; 3 500 - 20 000 руб.; Дворцовая набережная 20 (Санкт-Петербург); с 4 октября; 3 500 - 18 000 руб.

Валерий Дидюля. Фото: Академ Джаз Клуб

Кто играет: Валерий Дидюля.

Что играет: Фьюжн.

Почему идти: Инструментальная музыка, а уж тем более стиль фьюжн, в котором играет гитарист Валерий Дидюля, считается слишком мудреной для нашего массового слушателя, якобы привыкшего к попсе. Однако этот скромный музыкант с не самой подходящей для поп-звезды фамилией гордится похвалами от Брайана Адамса и Пласидо Доминго, а гостевая книга его сайта пухнет от комплиментов от поклонников со всей страны. В лучших композициях Дидюли красивые мелодии - от эстрады, ритмический "квадрат" - от рока, изобретательность - от джаза, высокая степень одухотворенности - от нью-эйджа. Рискнем предположить, что публика в Академ Джаз Клубе на Арбате, 38 не будет разочарована.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 4 октября; 2 500 - 8 500 руб.

"АукцЫон". Фото: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Кто играет: Группа "АуцЫон".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Самая удивительная и несвойственная своему времени группа, появившаяся еще на советском музыкальном пространстве, ставит во главу угла предельную эксцентричность и предельную же эмоциональность. Те, кто приходит на концерты не только за музыкой, но и за бешеной энергетической встряской, найдут искомое на очередном рок-шоу "АукцЫона" в ГЛАВCLUBе.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 6 октября; 1 200 - 6 000 руб.

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