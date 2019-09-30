В Санкт-Петербурге покажут китайский спектакль "Чайная"

Российским зрителям впервые покажут спектакль китайского режиссера Мэна Цзинхуэя "Чайная". В его основу положена пьеса китайского выдающегося писателя Лао Шэ. Показ состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Международного театрального фестиваля "Балтийский дом", передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Увидеть постановку на китайском языке с русскими субтитрами можно будет 2 и 3 октября.
Кроме того, в дни показа "Чайной" зрители смогут посетить выставку работ китайских фотографов, посвященную современному китайскому театру.