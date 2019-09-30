Военных США не устраивает то, что новые поколения самолетов создаются десятилетиями. И, случается, созданная с большим трудом очень дорогая машина уже не в полной мере способна парировать новые угрозы. Судя по имеющейся информации, упор будет сделан на постоянный и все более глубокий апгрейд уже имеющихся истребителей.
В нашей стране этот путь давно стал магистральным. В основном по причинам финансовым. Но нет худа без добра. Как оказалось, истребители, в основе которых лежат планеры МиГ-29 и Су-27, созданные десятилетия назад, полностью уступают американским F-22 и F-35 разве что в цене. А по боевым характеристикам еще и фору могут дать.
Достигается это за счет постоянно обновляющегося программного обеспечения, давно принятой концепции открытой архитектуры и активного внедрения цифровых технологий в проектирование и обслуживание строевых машин.
Впрочем, американским военным надо отдать должное вот в чем. Они планируют усилить конкуренцию между известными авиастроительными фирмами и более активно привлекать к проектированию боевых самолетов совершенно новые, в том числе частные компании. Также они планируют заложить новый модельный ряд самолетов будущего. В таком случае открытая платформа будет подразумевать постоянную модернизацию и планера. А это значит, что конструкторская самолетостроительная школа не застынет на образцах прошлого века, а будет иметь стимул для постоянного развития.