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30.09.2019,  
19:40
Текст:  Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)

Пятое поколение станет последним

Пентагон уже 1 октября планирует пересмотреть свою же программу истребителя будущего, известную как Next Generation Air Dominance. Похоже, четкого деления на поколения уже не будет.
Фото: EPA-EFE/PETER KLAUNZER Фото: EPA-EFE/PETER KLAUNZER
Фото: EPA-EFE/PETER KLAUNZER

Военных США не устраивает то, что новые поколения самолетов создаются десятилетиями. И, случается, созданная с большим трудом очень дорогая машина уже не в полной мере способна парировать новые угрозы. Судя по имеющейся информации, упор будет сделан на постоянный и все более глубокий апгрейд уже имеющихся истребителей.

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В нашей стране этот путь давно стал магистральным. В основном по причинам финансовым. Но нет худа без добра. Как оказалось, истребители, в основе которых лежат планеры МиГ-29 и Су-27, созданные десятилетия назад, полностью уступают американским F-22 и F-35 разве что в цене. А по боевым характеристикам еще и фору могут дать.

Истребители, созданные на базе МиГ-29 и Су-27, уступают американским F-22 и F-35 лишь в цене

Достигается это за счет постоянно обновляющегося программного обеспечения, давно принятой концепции открытой архитектуры и активного внедрения цифровых технологий в проектирование и обслуживание строевых машин.

Впрочем, американским военным надо отдать должное вот в чем. Они планируют усилить конкуренцию между известными авиастроительными фирмами и более активно привлекать к проектированию боевых самолетов совершенно новые, в том числе частные компании. Также они планируют заложить новый модельный ряд самолетов будущего. В таком случае открытая платформа будет подразумевать постоянную модернизацию и планера. А это значит, что конструкторская самолетостроительная школа не застынет на образцах прошлого века, а будет иметь стимул для постоянного развития.

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