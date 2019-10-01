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Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla

Новости
    01.10.2019, 15:20
Текст:   Олег Усков

Деяния шестнадцатилетней экологически обеспокоенной шведки Греты Тунберг, гневно отчитавшей мировых лидеров и ставшей мемом, от которого уже деваться некуда, не остались без внимания Арнольда Шварценеггера.

Как сообщает TeslaRati, бывший губернатор Калифорнии презентовал экоактивистке электрокар. Поскольку считает, что юной леди, столь усердно ратующей за защиту окружающей среды, пристало передвигаться именно на таком средстве.

Пресс-секретарем актера уточнено, что актер действительно подарил подростку Tesla Model 3 - для того, чтобы она максимально удобно могла перемещаться по США и Канаде, где "раскрученный" ребенок должен будет принять участие в ряде "ключевых протестных акций". При этом возить ее будет персональный водитель.

Ранее СМИ предположили, что Арни может предоставить Грете, с которой ранее в этом году познакомился на профильном мероприятии в Вене, свой любимый электро-Hummer, но, как видим, "австрийский дуб" оказался не столь экстравагантен.

Напомним. Неделю назад Тунберг энергично обратилась к мировым лидерам на Генеральной ассамблее ООН по вопросу климатических проблем. И теперь ей все неустанно рукоплещут.

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