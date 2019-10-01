Автор "Родины" выступил на "Культурной линии" в Риге

В последний день сентября в рижском клубе "Культурная линия" принимали в гостях "Шерлока Холмса исторических загадок" - именно так называют Семёна Экштута, самого издаваемого российского историка, культуролога, доктора философских наук, руководителя Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН и многолетнего руководителя исторического журнала "Родина".

Интерес к темам, которые Экштут поднимает в своих книгах, привели в конференц-зал отеля Avalon около двух сотен человек - педагогов государственных и частных латвийских вузов, преподавателей средних школ, историков, журналистов, студентов и обычных читателей и любителей истории.



В первой половине вечера Семён Аркадьевич прочел рижанам краткую лекцию на тему "Исторические мифы и реальность в российской истории".

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Поскольку в эти дни проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков, а тема борьбы с советским прошлым становится в Латвии все более острой и болезненной, Семена Аркадьевича попросили прокомментировать недавнее выступление министра обороны Латвии Пабрикса. В речи по поводу 75-летия сражения, когда латышская дивизия легиона CC оказывала сопротивление прорыву Красной Армии при освобождении Риги от фашистов, Пабрикс заявил: "Латвийские легионеры - гордость латышского народа и государства. Наш долг - их чтить. Они здесь выиграли в очень больших боях с многократно превосходившим в силе противником".



"Я не только историк, я еще и гражданин России, и сын фронтовика. И могу сказать, что это вопиющее невежество, - cказал гость. - Кроме того, это сознательное или бессознательное нарушение норм международного права. Потому что Нюрнбергский трибунал осудил СС как преступную организацию, в том числе Ваффен СС. Если вы хотите пересмотреть это решение - созывайте новый международный трибунал, в связи с вновь открывшимися вам фактами. И убеждайте, что решения нужно пересмотреть. Я не хочу вмешиваться во внутренние дела Латвии, но, с моей точки зрения, каждый должен заниматься своим делом. Министр обороны должен заниматься обороной страны, а не рассуждать на исторические темы, в которых он некомпетентен. И уж тем более не заниматься созданием мифов, которые противоречат нормам международного права".

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Семен Аркадьевич признался рижанам, что современные историки очень активно стали изучать историю в контексте сослагательных наклонений, которые они прежде никогда не признавали. Но именно с точки зрения нереализованных и упущенных возможностей. И вопросы из разряда "А что было бы, если бы…" на рижской встрече звучали часто. А что было бы, если бы восстание декабристов увенчалось победой? А если бы на месте Николая Второго оказался бы более мощный правитель? Личности последнего русского царя в эту встречу было уделено много внимания.



Подробнее о встрече Семена Экштута с рижскими читателями "Родины" читайте на сайте Международного медиаклуба format-a3.ru.

