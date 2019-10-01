Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 октября 2019 г. 16:03
"Родина"

Автор "Родины" выступил на "Культурной линии" в Риге

В последний день сентября в рижском клубе "Культурная линия" принимали в гостях "Шерлока Холмса исторических загадок" - именно так называют Семёна Экштута, самого издаваемого российского историка, культуролога, доктора философских наук, руководителя Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН и многолетнего руководителя исторического журнала "Родина".
Семен Аркадьевич Экштут Фото: журнал "Родина"
Семен Аркадьевич Экштут Фото: журнал "Родина"

Интерес к темам, которые Экштут поднимает в своих книгах, привели в конференц-зал отеля Avalon около двух сотен человек - педагогов государственных и частных латвийских вузов, преподавателей средних школ, историков, журналистов, студентов и обычных читателей и любителей истории.

В первой половине вечера Семён Аркадьевич прочел рижанам краткую лекцию на тему "Исторические мифы и реальность в российской истории".

JSINCUT1

Поскольку в эти дни проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков, а тема борьбы с советским прошлым становится в Латвии все более острой и болезненной, Семена Аркадьевича попросили прокомментировать недавнее выступление министра обороны Латвии Пабрикса. В речи по поводу 75-летия сражения, когда латышская дивизия легиона CC оказывала сопротивление прорыву Красной Армии при освобождении Риги от фашистов, Пабрикс заявил: "Латвийские легионеры - гордость латышского народа и государства. Наш долг - их чтить. Они здесь выиграли в очень больших боях с многократно превосходившим в силе противником".

"Я не только историк, я еще и гражданин России, и сын фронтовика. И могу сказать, что это вопиющее невежество, - cказал гость. - Кроме того, это сознательное или бессознательное нарушение норм международного права. Потому что Нюрнбергский трибунал осудил СС как преступную организацию, в том числе Ваффен СС. Если вы хотите пересмотреть это решение - созывайте новый международный трибунал, в связи с вновь открывшимися вам фактами. И убеждайте, что решения нужно пересмотреть. Я не хочу вмешиваться во внутренние дела Латвии, но, с моей точки зрения, каждый должен заниматься своим делом. Министр обороны должен заниматься обороной страны, а не рассуждать на исторические темы, в которых он некомпетентен. И уж тем более не заниматься созданием мифов, которые противоречат нормам международного права".

JSINCUT2

Семен Аркадьевич признался рижанам, что современные историки очень активно стали изучать историю в контексте сослагательных наклонений, которые они прежде никогда не признавали. Но именно с точки зрения нереализованных и упущенных возможностей. И вопросы из разряда "А что было бы, если бы…" на рижской встрече звучали часто. А что было бы, если бы восстание декабристов увенчалось победой? А если бы на месте Николая Второго оказался бы более мощный правитель? Личности последнего русского царя в эту встречу было уделено много внимания.

Подробнее о встрече Семена Экштута с рижскими читателями "Родины" читайте на сайте Международного медиаклуба format-a3.ru.
 

Темы дня:
#журнал Родина
#историки
Василий Ключевский - о Николае II: Это последний царь!
16.07.2018 Cудьбы

Василий Ключевский - о Николае II: Это последний царь!

Весной 1898 года Ключевский написал пророческую фразу: "Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы: что делать? Ответа нет". Прошло 19 лет - и Николай II отрекся от престола

Историк Борис Миронов совершил революцию в оценке событий 1917 года
06.11.2017 История

Оцифрованная революция

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Борис Миронов написал, пожалуй, главную научную работу к столетию русских революций 1917 года. С ним беседует Владимир Нордвик

Великий ученый женился через 28 лет после сделанного предложения
04.09.2017 Научная библиотека

Любовь историка Костомарова

Творческое наследие историка Костомарова хорошо изучено, переиздается и не теряет своей актуальности, но некоторые факты биографии остаются малоизвестными. Например, история любви Костомарова и Алины Крагельской, представляющая собой непридуманный сюжет романа длиною в жизнь

#читатели