Новости

Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
В России пройдет "Культурный марафон" для школьников 18:19
Найденные в Британии "римляне" оказались более древними людьми 18:15
Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях 18:12
На Алтае возбудили дело после смерти подростка на уроке 17:55
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина 17:48
В Ставрополе проверят видео с брошенным на улице больным 17:44
Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника 17:42
Корабли Балтийского флота отправились в поход в Индийский океан 17:41
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове 17:37
Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа 17:28
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ 17:25
Тарантино пишет роман о ветеране-кинолюбителе 17:22
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова похоронят в Симферополе 17:18
Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены 17:12
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 17:10
ВТО в два раза ухудшило прогноз по обороту международной торговли 17:07
В Госдуме посоветовали переходить на "четырехдневку" поэтапно 17:02
Кроссовер GAC GS4 не захотел приезжать в Россию 17:00
В квартирах москвичей остынут батареи отопления 16:53
В Госдуму внесен протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма 16:26
Обновленный Renault Kwid: почти самый дешевый "паркетник" 16:22
Студент с мечом устроил бойню в финском колледже 16:21
Суд в Екатеринбурге разрешил публиковать статью с шутками про взятки 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 18:12
Рубрика: Общество

Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Техасского университета (США) опубликовали данные анализа пяти древних мумий из разных уголков мира. Он показал, что причиной смерти этих людей был атеросклероз - заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму.

Работа опубликована в журнале American Heart Journal, а коротко о ней рассказывает Ancient Origins. Ученые изучили пять мумий, датируемых примерно 2000 годом до н. э.

Фото: Katsuhiro Sano / Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University
Ученые объяснили, что помешало доминированию неандертальцев в Европе

Четыре из них были найдены в Южной Америке, а одна имела ближневосточное происхождение. Самому молодому из этих людей на момент смерти исполнилось всего лишь 18 лет, а самый старший скончался в возрасте 55-60 лет.

Ученые поместили катетеры в мумифицированные артерии. Дело в том, что они "посылают сигналы" о компонентах ткани, и каждый из них имеет свою уникальную "подпись". В новом исследовании была применена инфракрасная спектроскопия.

Она и помогла обнаружить болезнь, которая убила всех этих древних людей. В мумифицированных артериях исследователи обнаружили богатые холестерином атеросклеротические бляшки.

Авторы статьи заявили, что они являются первой командой, которая "неинвазивно" обнаружила у мумий из разных географических районов ранние следы атеросклероза. Причем это заболевание было обнаружено у всех пяти изученных мумий.

Работа доказывает, что атеросклероз преследует человека на протяжении большей части его истории. Однако причины этого заболевания в древности, возможно, были несколько иными.

В наше время атеросклероз может быть вызван малоподвижным образом жизни и употреблением в пищу "нездоровых" продуктов. В древности, как считают авторы статьи, накопление холестерина в артериях могло быть вызвано инфекциями. Кроме того, гены этих людей были более "бедными" по сравнению с генами современных людей, что тоже могло сыграть свою роль.

По мнению ученых, открытие лишний раз доказывает, что секрет долголетия кроется в достижении баланса диеты и физических упражнений. Его нарушение приводит к появлению атеросклероза.

В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году "корабль-призрак"
Расшифрован текст о роскошной "вечеринке" перед гибелью Помпеи
Общество Наука Общество Здоровье Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства