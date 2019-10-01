Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих

Российские чиновники и политики, возможно, научатся наконец правильно одеваться. Помочь им в этом призван единый документ под названием "Дресс-код. Рекомендации для государственных служащих". В нем на 24 страницах разъяснено, что уместно и что неуместно носить чиновникам. Пять кодов прописано для дам и шесть для мужчин. О работе над этим документом и о том, почему так важен внешний вид представителя власти, рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации специалистов по протоколу, руководитель Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова.

Дресс-код - это такая штука, которая очень влияет на восприятие представителя власти

Насколько наши госслужащие просвещены по части дресс-кода?

Гилана Михайлова: Если бы они были просвещены хотя бы процентов на шестьдесят, мы бы не занимались разработкой этих рекомендаций столько времени.

А сколько времени вы ею занимались?

Гилана Михайлова: Год. А до этого еще год готовились. Это достаточно сложная и трудоемкая работа. В ней участвовали специалисты по протоколу, этикету, стилисты, имиджмейкеры, портные...

Госслужащие привлекались к этой работе?

Гилана Михайлова: Конечно. Они у нас были экспертами. Мы им посылали проекты на отзыв. Надо сказать, что в своих рекомендациях госслужащие были намного жестче, чем разработчики.

Много ли госслужащие в этом понимают? Вы же сами сказали: если бы они были просвещены хотя бы процентов на шестьдесят...

Гилана Михайлова: Тем не менее они встречаются каждый день со своими коллегами, что-то их раздражает в одежде, что-то не нравится...

Разработать дресс-код для чиновников - это был заказ правительства?

Гилана Михайлова: Нет. Это была инициатива ряда ответственных людей, которые сталкиваются с государственными служащими и которым не очень приятно, когда те выглядят, скажем так, не как представители власти и люди, которыми хотелось бы гордиться. Ну и запрос федеральных структур, с которыми мы активно сотрудничаем. Дресс-код - это такая штука, которая очень влияет на восприятие государственного служащего общественностью.

Документ, который вы подготовили, уже лег чиновникам на столы?

Гилана Михайлова: Да, месяца полтора назад мы его разослали по регионам.

Лучше правила знать и от них отступать, чем не знать и делать все неправильно

Итак, что уместно и что неуместно в одежде чиновника?

Гилана Михайлова: Все зависит от ситуации. Если человек работает в офисе и у него нет встреч - это одно. Если человек летит в командировку - это другое. Если человек приглашен на прием к губернатору - это третье. Всего пять дресс-кодов для дам и шесть для мужчин. Они очень детально проработаны. До цвета костюмов, длины носков для мужчин и использования аксессуаров для женщин.

Ну, цвет костюма темно-синий или серый - так ведь?

Гилана Михайлова: В целом, да. Хотя дамы могут себе позволить больше цветов, включая черный. Хотя, надо сказать, черный - очень сложный цвет, имеет множество оттенков, и его бывает трудно сочетать друг с другом, если возникнет идея надеть черную юбку от одного и пиджак от другого.

Если дама работает в администрации области и на ней "Шанель", это не очень корректно по отношению к людям, с которыми ей приходится встречаться

А какой должна быть сорочка для мужчины?

Гилана Михайлова: С сорочками все просто. Никаких принтов. Почти любой мелкий рисунок годится. Цвета тоже прописаны, и там довольно большой спектр. Кроме слишком ярких.

Цвет галстука?

Гилана Михайлова: Любой, какой нравится.

И красный?

Гилана Михайлова: Почему нет? Но не "трамповский" красный, а бордовый или красный с какими-то вставками.

Аксессуары?

Гилана Михайлова: О них тоже сказано. Например, для дам невозможны войлочные или какие-то рукодельные из ракушек, найденных в счастливое время с ребенком на берегу моря. Это все только для дома, на работу в этом ходить не очень прилично. Недопустимы также всякие снеговики или змеи.

А изделия из янтаря?

Гилана Михайлова: Это уже бижутерия, она может быть и с серебром, и с золотом, это все вполне допустимо.

Прописан ли ценовой диапазон в одежде, аксессуарах?

Гилана Михайлова: В документе ничего не говорится о ценах. Этот вопрос тонкий и остается на усмотрение госслужащего. Мы же понимаем, что госслужащие очень разные и у них разные зарплаты. Тем не менее, если дама работает, скажем, в администрации области или края и на ней "Шанель", и все считают, что это не фейк, а настоящая "Шанель", мне кажется, это не очень корректно по отношению к людям, с которыми ей приходится встречаться.

Существует ли некая мода внутри дресс-кода?

Гилана Михайлова: Конечно. Если человек разбирается в моде, понимает тренды и ему интересно себя каким-то образом наряжать, то почему нет? Тут дресс-код только в помощь.

Прически?

Гилана Михайлова: Аккуратные. Главное, чтобы они были. Проснуться и не расчесавшись прийти на работу - значит проявить неуважение к посетителям. Голова не должна быть бесформенной.

Мне кажется, лучше, чем кто бы то ни было, это понимает бывший сенатор Валентина Петренко.

Гилана Михайлова: Это ее собственное позиционирование. Ее и знают все благодаря прическе. В любой точке мира она очень запоминаема и никогда не потеряется.

Разработанный документ - это рекомендации или предписания?

Гилана Михайлова: Это рекомендации. Это не дамоклов меч. Лучше правила знать и от них отступать, чем не знать и оказаться в неловкой ситуации.

Я встречала парочку депутатов в косоворотках

Люди с трудом принимают любые регламентации, особенно в одежде. "Я сама знаю, что и когда надевать, не надо мне указывать". Вы уверены, что чиновники не будут пренебрегать вашими советами?

Гилана Михайлова: Есть очень маленький процент просто неадекватных людей. На госслужбе они тоже есть. И они говорят: нет, мы будем ходить в "леопардах", мы будем носить белые прозрачные блузки с черным бельем, мы таким образом позиционируем себя. Но рано или поздно им объяснят, что они представители государственной власти, они несут определенную ответственность за ту или иную часть работы именно в государственной сфере, как представители государства. И поэтому должны выглядеть подобающе. Большинство людей, с которыми мы встречались и разговаривали о дресс-коде, говорили: ну наконец-то, теперь хотя бы понятно, что и когда уместно надевать.

И все равно государственные мужи сопротивляются дресс-коду. Бывший руководитель службы протокола президента СССР, бывший шеф протокола первого президента России Владимир Шевченко рассказывал мне, что на Горбачева так и не удалось надеть фрак, а Ельцина с трудом удалось облачить в смокинг.

Гилана Михайлова: Я думаю, даже вы, прекрасно выглядящий, будете себя неловко чувствовать во фраке. А люди с лишним весом или нестандартной фигурой - они вообще себя чувствуют пингвинами в нем. И это нормальное человеческое сопротивление. Но мы же не про фраки, а про повседневную одежду чиновника. Если вы встречаетесь с такими-то людьми, заходите в такие-то учреждения, приглашены на такие-то приемы, то вам рекомендуется дресс-код такой-то. Вы, конечно, можете в джинсах прийти на прием к губернатору или президенту, но вряд ли ваша карьера продолжится после этого, вы ведь проявили неуважение, а не просто пришли в джинсах.

Кто из российских чиновников, на ваш взгляд, может служить эталоном в одежде?

Гилана Михайлова: Из дам - несомненно, Валентина Матвиенко. Из противоположного пола - один из самых элегантных мужчин, кроме президента, - господин Лавров. Он всегда выглядит хорошо. За исключением случая, когда он в Монголию прилетел в джинсах. Видимо, в самолете не успел переодеться. И уверена, что он сам не очень комфортно себя чувствовал.

По этому поводу была определенная реакция с монгольской стороны?

Гилана Михайлова: Была. И пресса об этом тоже не умолчала.

А выезд на пикник или на рыбалку в ходе официального визита - в этих случаях дресс-кода не существует?

Гилана Михайлова: Нет, это все равно дресс-код, просто другой. Все участники пикника или рыбалки знают, что мероприятие публичное, что работают журналисты, идет телесъемка, и поэтому имеет значение, как ты одет.

Внешний вид кричит о людях больше, чем они сами могут о себе сказать. Если человек плохо выглядит, мне не хочется за него голосовать и большого доверия он у меня не вызывает

Известный советский танцовщик Махмуд Эсамбаев был депутатом Верховного совета СССР, куда являлся на заседания в безукоризненном европейском костюме, но неизменно в папахе. Национальные акценты в дресс-коде допускаются?

Гилана Михайлова: А почему нет? Правила нужно знать, чтобы иметь возможность их обходить, с чем прекрасно справлялся любимый в нашей семье Махмуд Эсамбаев. Я встречала парочку депутатов в косоворотках. Выглядело не так импозантно, как папаха Эсамбаева, но вообще национальная одежда входит в рамки высшего дресс-кода. Но Россия светское, цивилизованное государство. У нас не принято ходить в кокошниках и сарафанах на прием к губернатору или в Кремль.

Бывает, пиджак болтается, как у Пьеро, или, наоборот, едва сходится на груди

Каковы типичные ошибки в дресс-коде у наших чиновников?

Гилана Михайлова: У дам - яркие и дорогие украшения, что неприемлемо, они ведь "слуги народа". Короткие юбки на дамах не первой молодости. Кроме того, некоторые дамы приходят на конференцию в тех же коротких юбках, и они не думают, что им придется сидеть на сцене. Некоторые молодые дамы приходят на высокой шпильке, и это подчас кончается травмой, потому что есть учреждения, где плитка гладкая и по ней очень трудно ходить. Неуместны открытые плечи. Бросается также в глаза неумение использовать макияж - он либо слишком яркий, либо вообще отсутствует, что одинаково плохо.

А у мужчин?

Гилана Михайлова: Короткие носки. Стоптанные ботинки. Не своего размера пиджаки. Бывает, пиджак болтается, как у Пьеро, или, наоборот, едва сходится на груди. Складывается впечатление, что у кого-то взял напрокат и должен вернуть по окончании мероприятия. Или, бывает, мужчина надевает пиджак, а сверху куртку, которая короче пиджака, и полы пиджака развеваются, когда он идет в этой куртке. Я не понимаю, в чем проблема? Почему эту куртку не заменить на плащ, пальто. Пиджак из-под куртки смотрится ужасно. Короткие рукава сорочки с костюмом или блестящие костюмы - в той же категории.

Может, во избежание "вольностей" в одежде госслужащего стоило вернуться к мундиру?

Гилана Михайлова: У нас дипломаты имеют мундиры и по торжественным случаям их надевают. Как и прокуратура, военные, еще ряд министерств. Но, на мой взгляд, вводить мундиры для всех чиновников нецелесообразно. Даже если они вынуждены будут заплатить из своего кармана часть денег за свои мундиры, то другая часть все равно ляжет на карман налогоплательщиков.

А у советской номенклатуры был дресс-код? Вот, скажем, френч. Его в 30-е годы все начальники носили.

Гилана Михайлова: Френч и всякого рода мундиры связаны с нашей военной историей. Френч - это дисциплина, это подчинение приказам, это мобилизованность. В 50-е годы уже перестали носить френчи. Люди настроились на мирную жизнь, и это отразилось в одежде.

А комиссарская кожанка - это был дресс-код?

Гилана Михайлова: Скорее, символ времени. Кожанкой можно было подчеркнуть свою революционность. Так же, как, например, красной косынкой.

Если человек плохо выглядит, мне не хочется за него голосовать

Как соотносятся дресс-код и мода? Дресс-код может игнорировать моду?

Гилана Михайлова: Он ее не игнорирует. Скажем, две пуговицы на однобортном пиджаке у губернатора не противоречат моде. А лет двадцать назад в ходу были пиджаки с тремя пуговицами, и мужчины-госслужащие следовали этой моде.

Дресс-код играет какую-то роль в достижении успеха?

Гилана Михайлова: Несомненно. Потому что именно внешний вид кричит о людях больше, чем они сами могут о себе сказать. Если у тебя пиджак больше, чем ты, на парочку размеров, да еще на плечах которого перхоть... А мне бы хотелось, чтобы госслужащие хорошо выглядели. Они должны соответствовать своему положению и показывать общественности не заскорузлость бюрократии, а современный подход к государственной службе. В том числе и внешним видом. Если человек плохо выглядит, мне не хочется за него голосовать и большого доверия он у меня не вызывает.

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Фото: tvkultura.ru

Гилана Михайлова - директор Центра международного протокола РАНХиГС, исполнительный директор Национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП). В 1998 г. провела первую в России конференцию по протоколу с участием В.Н. Шевченко, шефа протокола президента России. В 2001 г. создала агентство "Деловой протокол", которое является все эти годы лидером в области подготовки специалистов по протоколу, этикету и кросс-культурным коммуникациям на российском рынке услуг. С 2001 г. помогает в организации крупных международных конференций, форумов, саммитов. С 2007 г. - персональный консультант ряда руководителей министерств и регионов России и Казахстана в области подготовки к работе с прессой, протокола, развития личной карьеры и взаимодействия с внешней аудиторией. С 2014 г. специализируется на проведении тренингов в области протокола. Часто выступает экспертом на радио, телевидении, автор ряда статей и публикаций по протоколу, менеджменту в организации официальных мероприятий и кросс-культурным коммуникациям.