Экс-чемпион UFC предложил провести однодневный турнир легенд ММА

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джош Барнетт, подписавший контракт с Bellator, предложил провести однодневный турнир для легенд ММА, а также рассказал о том, что хотел бы встретиться с Федором Емельяненко.

С идеей о проведении однодневного турнира легенд в тяжелом весе Барнетт обратился к главе Bellator Скотту Кокеру. Контракт с организацией также имеет и россиянин Федор Емельяненко, с которым американец надеется провести поединок.

"Растягивать турнир с участием легенд на целый год не имеет никакого смысла, - приводит слова 41-летнего Барнетта Bjpenn.com. - За этот год многие из нас окончательно постареют, некоторые могут одряхлеть до такой степени, что вообще забудут, кто они, и попадут под опеку социальных служб. Давайте, как настоящие мужики, сделаем все в один день".

Барнетт уверен, что все бойцы в состоянии провести по три пятиминутных раунда.

"С удовольствием бы провел бой с Федором, ведь он - легенда, - сказал он. - Да, он мой друг, но сразиться с ним было бы безумно интересно. Знаю, что в последнем поединке он быстро проиграл, но для меня это ничего не значит. Раньше мы не могли встретиться, а тут появился такой шанс".