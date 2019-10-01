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1 октября 2019 г.

Закон Ивановской области от 30 сентября 2019 года № 48-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2020 год"

Дата подписания 30 сентября 2019 г.
Опубликован 1 октября 2019 г.

Принят Ивановской областной Думой 26 сентября 2019 года

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления величины прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2020 год.

Статья 1.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 8978 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский

 

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