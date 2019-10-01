Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.10.2019,  
11:28
Текст:  Антон Валагин

Китай впервые показал "убийцу авианосцев"

На параде в честь 70-летия образования КНР в числе другой новейшей техники были впервые показаны баллистические ракеты DF-21, которые в США считают наиболее опасным оружием Китая.

Фото: Rumoaohepta7 / youtube.com
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

Предназначенные в первую очередь для борьбы с авианосными ударными группировками (АУГ) ракеты проехали по площади Тяньаньмэньна 16-колесных пусковых установках. DF расшифровывается как Дунфэн, восточный ветер. Это имя носят все баллистические ракеты Китая, различаясь лишь индексами. DF-21 - двухступенчатая твердотопливная ракета средней дальности. Это первая в мире противокорабельная баллистическая ракета, способная поражать движущиеся АУГ на большой дистанции.

Дальность полета DF-21 более 2000 километров, ракета несет термоядерные боевые блоки со спутниковым наведением. Сама ракета в полете может получать корректирующую информацию как от средств космической разведки, так и самолетов морской авиации, По мнению военных аналитиков США, Дунфэн способен пробить защиту авианосных группировок и является реальной угрозой господству американского флота на море впервые со  времен Второй Мировой войны.

В параде на площади Тяньаньмэнь принимают участие более 15 тысяч военнослужащих, боевая техника, самолеты и вертолеты ВВС НОАК.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Алексей Михайлов / РГ
"Реактивный" танк Т-80БВМ оснастили системой управления огнем от Т-90 10:33
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М" 30.09.2019
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России 29.09.2019
Китай
Фото: Алексей Моисеев
Испытания зенитки "Деривация-ПВО" и модуля "Кинжал" завершатся в 2020 году 10:10
В Китае рассказали о российском "кошмаре авианосца" 28.09.2019
Звуковая пушка на инертном газе: новое оружие представили в Китае 26.09.2019
авианосцы
Фото: РИА Новости
Война нового поколения: в США оценили первый полет "Охотника" с Су-57 08:36
Авианосец США не явился на службу 17.09.2019
У США закончились авианосцы в Атлантике 02.09.2019