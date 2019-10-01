Китай впервые показал "убийцу авианосцев"

Мобильный комплекс с баллистической ракетой DF-21 на параде в Пекине. Фото: Военный обозреватель pic.twitter.com/KRNtxgDM3i — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 1, 2019

На параде в честь 70-летия образования КНР в числе другой новейшей техники были впервые показаны баллистические ракеты DF-21, которые в США считают наиболее опасным оружием Китая.

Предназначенные в первую очередь для борьбы с авианосными ударными группировками (АУГ) ракеты проехали по площади Тяньаньмэньна 16-колесных пусковых установках. DF расшифровывается как Дунфэн, восточный ветер. Это имя носят все баллистические ракеты Китая, различаясь лишь индексами. DF-21 - двухступенчатая твердотопливная ракета средней дальности. Это первая в мире противокорабельная баллистическая ракета, способная поражать движущиеся АУГ на большой дистанции.

Дальность полета DF-21 более 2000 километров, ракета несет термоядерные боевые блоки со спутниковым наведением. Сама ракета в полете может получать корректирующую информацию как от средств космической разведки, так и самолетов морской авиации, По мнению военных аналитиков США, Дунфэн способен пробить защиту авианосных группировок и является реальной угрозой господству американского флота на море впервые со времен Второй Мировой войны.

В параде на площади Тяньаньмэнь принимают участие более 15 тысяч военнослужащих, боевая техника, самолеты и вертолеты ВВС НОАК.