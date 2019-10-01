Ласицкене пожелала ЦСКА удачи в матче против "Эспаньола"

В понедельник российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира, взяв с первой попытки 2,04 м. Представляющая ЦСКА спортсменка получила поздравление от армейского футбольного клуба в соцсетях.

Мария в свою очередь поблагодарила в Instagram ПФК ЦСКА за поздравление и пожелала футболистам успешного выступления в Лиге Европы против "Эспаньола".

ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги Европы в четверг принимает "Эспаньол". Начало матча в 19:55. В стартовом поединке турнира армейцы на выезде крупно уступили болгарскому клубу "Лудогорец" - 1:5.