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01.10.2019 12:48
Рубрика: Спорт

Ласицкене пожелала ЦСКА удачи в матче против "Эспаньола"

Текст: Максим Домчев

В понедельник российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира, взяв с первой попытки 2,04 м. Представляющая ЦСКА спортсменка получила поздравление от армейского футбольного клуба в соцсетях.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Мария в свою очередь поблагодарила в Instagram ПФК ЦСКА за поздравление и пожелала футболистам успешного выступления в Лиге Европы против "Эспаньола".

ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги Европы в четверг принимает "Эспаньол". Начало матча в 19:55. В стартовом поединке турнира армейцы на выезде крупно уступили болгарскому клубу "Лудогорец" - 1:5.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Лига Европы 2019/2020
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