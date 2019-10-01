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01.10.2019 19:00
Рубрика: Экономика

МЭР внесло в кабмин предложения по совету директоров "Почты России"

Текст: Юлия Кривошапко

Минэкономразвития внесло в правительство свои предложения по составу директоров "Почты России", которая 1 октября стала акционерным обществом. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

В совет директоров "Почты России" могут войти не больше 13 человек. Двух кандидатов могут предложить Совет Федерации и Госдума. Председателя совета директоров своим решением назначает правительство.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Как ранее говорил премьер-министр Дмитрий Медведев, новая система корпоративного управления, ради чего и происходила реорганизация "Почты России" из ФГУП в АО, становится современной, и она должна настроить более эффективную работу организации, направленную на достижение высоких результатов.

Минэкономразвития также внесло в правительство проект постановления о порядке инвестирования временно свободных денежных средств акционерного общества. Это позволит с самого начала запустить полноценную экономическую деятельность новой структуры, уточнил Максим Орешкин.

Закон о преобразовании почтового предприятия из ФГУП в АО был подписан президентом Владимиром Путиным 29 июня 2018 года. 20 сентября 2019-го Дмитрий Медведев утвердил устав нового предприятия. Минэкономразвития совместно с Росимуществом и Росреестром провели масштабную работу, начиная от подготовки законопроекта об акционировании "Почты России" вплоть до регистрации акций. По словам главы Минэкономразвития, в беспрецедентные сроки более 80 тысяч объектов имущества предприятия были оцифрованы для внесения в уставный капитал.

"Я благодарю коллег из Министерства цифрового развития, Министерства экономического развития и подведомственного ему Росимущества, депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, Общественной палаты и других ведомств, которые оказывали нам помощь и поддержку на всех этапах подготовки и реализации процедуры реорганизации "Почты России". Выполнение огромного плана мероприятий в столь сжатые сроки стала возможной благодаря слаженной работе всех участников процесса", - сказал генеральный директор АО "Почта России" Николай Подгузов.

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