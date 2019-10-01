"Мисс Украина" не стала давать интервью на украинском языке

Украинская королева красоты Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке. Это произошло во время записи программы "Светская жизнь", которая впоследствии не вышла в эфир.

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке. После того, как на русскоязычную королеву красоты посыпались гневные комментарии недоброжелателей, 24-летняя студентка написала пост на украинском языке, в котором призналась в любви к своей многонациональной стране. Она добавила, что отказалась давать интервью из-за плохого самочувствия.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предписывает гражданам страны использовать украинский в органах госвласти и местного самоуправления, во всех учебных и медицинских заведениях, а также в сфере обслуживания. Исключения допускаются только для частного общения и религиозных обрядов.