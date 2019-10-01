Почему в 1941 году руководство СССР не спускалось в бомбоубежища

Все, что скрыто под землей, - притягивает и будоражит фантазию.

Недавно в Санкт-Петербурге появилась возможность посещать т.н. "бункер Жданова": подземный комплекс между Смольным и Невой, в котором управляли городом и руководили его обороной. Попасть в этот подземный музей можно только в составе организованной делегации, и очередь выстроилась уже на 2020 год.

Но если у руководства блокадного Ленинграда было такое подземелье, то что же должны были построить для высшего руководства в Москве?! Об этом я спросил советника директора ФСО, доктора исторических наук и профессора МГУ Сергея Девятова.

- Действительно, в Ленинграде такой объект построили, - отвечает историк. - Начинали строить для Кирова, но объект был сдан в эксплуатацию уже после его убийства. А товарищ Сталин встретил войну без бункера.

"Бункер Сталина" без Сталина

Но на Таганке есть бункер, который выдают за "бункер Сталина".

Сергей Девятов: Это послевоенное сооружение: запасной командный пункт ВВС. Его построили, когда появилась атомная угроза. Принят госкомиссией в 1956 году. Сталин умер весной 1953-го.

В Самару (тогда - Куйбышев) в начале войны эвакуировали правительство, там же под зданием обкома партии построили огромный подземный бункер для высшего руководства. Сталин в нем бывал?

Сергей Девятов: Действительно, Куйбышев стал центром эвакуации Верховного Совета и Совнаркома. Туда же перевезли Радиокомитет, большинство посольств и т.д. Но ни во время войны, ни после Сталин в этом городе не был. Поэтому не мог физически спускаться в "бункер", который спустя полвека назовут "бункером Сталина".

В 1941-м где Сталин чаще всего находился?

Сергей Девятов: В Кремле и на "ближней даче" в Волынском. Но бомбоубежищ в начале войны там не было. Также отсутствовало бомбоубежище на объекте "201", это дача Сталина на Валдае. Аналогичная ситуация на "дальней даче" в Семеновском.

Еще слухи ходят о сталинском бункере в Измайлове?

Сергей Девятов: Рассказов множество, но по документам я такого не видел. Документально подтверждено: для Сталина на территории Кремля начали строить бомбоубежище уже после начала войны. Построили. Но ввели в строй в середине 1942 года, когда немцы до Москвы уже недолетали, и интенсивные бомбежки столицы закончились.

А сталинский бункер в Кремле сохранился?

Сергей Девятов: Сейчас его нет.

То есть высшее руководство страны не могло укрыться от бомб?!

Сергей Девятов: Кремль пережил 8 бомбардировок. Под бомбоубежище приспособили подвальные помещения Арсенала. Гражданской обороне в 1930-е годы уделяли внимание, все здания в Москве постройки того периода оборудовались подвалами, которые можно было использовать в качестве бомбоубежищ. Но это не военные объекты - они для гражданских.

Было место, откуда из-под земли Сталин мог руководить: станция метро "Кировская". Сегодня она называется "Чистые пруды".

Всю ветку для Сталина перекрыли?

Сергей Девятов: Поезда через эту станцию ходили, но не останавливаясь. Платформу закрыли фанерой. Серьезный комплекс, но нельзя сказать, что это была какая-то специальная разработка для Сталина. На этой станции находились управления Генерального штаба и войск ПВО. Оформление кабинета Сталина очень похоже на то, что было на ближней даче. Покрытые шпоном дерева стены. Паркет на полу. Но в служебных помещениях - все как обычно. Такие бомбоубежища существовали в некотором количестве.

Как Сталин туда попадал? Он вообще там бывал?

Сергей Девятов: По меньшей мере, один раз. Возможно, не один. Приезжал на авто к особняку на Мясницкой улице, далее - по служебным коммуникациям, пешком. Сегодня напротив этого особняка редакция "Аргументов и фактов". Тогда здание принадлежало оперативным службам Наркомата обороны. Замечу, что и у военных тоже не было нормального бомбоубежища. Ближайшее более-менее подходящее было по адресу Красная площадь, дом 5. Так называемые Средние торговые ряды. Сейчас там экспозиционные площадки Музеев Московского Кремля. Во второй половине 1920-х годов это было основное здание Наркомата обороны, там располагался рабочий кабинет Ворошилова, окна выходили на храм Василия Блаженного. Под торговыми рядами были выкопаны двухэтажные подвалы, причем очень давно, еще в 1890-х годах. С пандусами, чтобы завозить товары. Все это использовали. Но ничего подобного ленинградскому "бункеру Жданова" в Москве не было. Москва по этому критерию не была готова к вражеским авианалетам. Вообще.

Кремль под ударом

Сергей Викторович, а все-таки как получилось, что войну мы встретили без бункеров для первых лиц в столице?

Сергей Девятов: Концепция ведения войны отличалась от той, что реально случилась. Готовились к войне малой кровью на чужой территории. Доктрина была сформулирована более многословно, но суть ее именно такова. Воздействие авиации противника? Учитывалось, но у каких стран тогда была дальняя авиация? У США и Великобритании. А Германия сделала ставку на фронтовую авиацию, а это совершенно иной радиус действия. До Москвы немецкие бомбардировщики долетать не должны были. Теоретически.

Сталин настолько полагался на военных теоретиков?

Сергей Девятов: Нет, не настолько. Уже в конце зимы - начале весны 1941 года в Кремле были оборудованы площадки-позиции для размещения зенитных установок ПВО. В основном это были турельные зенитные установки: четыре синхронизированных пулемета "Максим". Затем на верхних этажах зданий в пределах Бульварного кольца вокруг Кремля были установлены зенитные артиллерийские орудия. Такие же огневые точки были расположены на плоской крыше книгохранилища Библиотеки им. Ленина. Подчеркну: их размещение началось до начала войны. А после начала войны центр Москвы и Кремль были замаскированы.

Но у Кремля Москва-река делает петлю! Это ориентир для пилота.

Сергей Девятов: Но не только ведь у Кремля. Конечно, Кремль - это заметный с воздуха треугольник с 82-метровым столбом-ориентиром в виде колокольни Ивана Великого. Самая высокая точка Москвы. Но самый явный демаскирующий признак Кремля - Обводной канал. Его прорыли для защиты от наводнений еще в XVIII веке. Начинается там, где сегодня стоит памятник Петру I. Представьте, вид глазами пилота немецкого бомбардировщика: Москва-река как бы раздваивается, и в 1 км от раздваивания - Кремль. Для маскировки в канал загнали массу плавсредств: все, что могло держаться на воде. По их палубам прорисовали продолжение улиц, крыши домов. Обводной канал как точка наведения авианалетов исчез с карты. Это была гениальная и грандиозная работа под руководством академика Бориса Иофана. Погасили кремлевские звезды, убрали позолоту куполов и многое другое.

Но когда пилот на бреющем полете, то маскировка ведь не обманет?

Сергей Девятов: На бреющем потери германской авиации были настолько велики, что летчикам приказали увеличить потолок до 2 км... Москва пережила десятки авианалетов. Во время налетов на Кремль потерь среди аппарата ЦК партии и СНК удалось избежать. Погибали наши солдаты и офицеры.

Самые мощные бомбы, упавшие на Кремль, сколько весили?

Сергей Девятов: От 0,5 до 1 тонны. Одна упала во внутренний двор Арсенала: в Гараж особого назначения. Машин Сталина в этот момент в гараже не было, они работали на объектах, а само здание гаража было разрушено до основания. И не было восстановлено. А второе попадание - в угол Арсенала, был разрушен практически весь второй этаж.

Слышал, что от нескольких солдат ничего не осталось. Их пришлось объявить без вести пропавшими.

Сергей Девятов: Когда человек оказывается в эпицентре взрыва 0,5-1-тонной бомбы, - да, от него ничего не остается.

Фашисты бомбили Кремль как площадную цель? Или у пилотов были конкретные объекты?

Сергей Девятов: 22 июля 1941 года, т.е. через месяц после начала войны, они провели первую аэрофотосъемку Кремля. К тому времени Кремль еще не был замаскирован в полном объеме, и лежал, что называется, как на ладони. У немцев были хорошие фотообъективы, снимали рано утром. Мы эту съемку вскоре получили: со сбитого самолета-разведчика. Кружочками на карте были отмечены конкретные цели. Достаточно парадоксальная вещь: кружком не было обведено здание, где размещалось правительство - 1-й корпус Кремля, он же исторический Сенат. Отметка стояла на 14-м корпусе.

Но там же размещались второстепенные по важности лица?

Сергей Девятов: Именно. Немцы плохо представляли, где рабочий кабинет Сталина. Но тем не менее бомбили. Бомбы падали и на Красной площади, и в Тайницком саду. Одна, 250 кг, пробила крышу Большого Кремлевского дворца, застряла в конструкциях Георгиевского зала. К счастью, не взорвалась.

Еще случай: немецкий самолет врезался в наш аэростат заграждения. Аэростат упал на мост между Кутафьей и Троицкой башней, на два часа пришлось перекрыть проход. А самолет рухнул в районе Таганки... После войны, в 1945-1946 годах, комендатура Кремля организовала реставрацию кремлевских звезд. На многих были повреждения от пуль и осколков снарядов. Огонь вели плотный.

В Кремле недавно нашли немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Сергей Девятов: Да, нашли. На обрезе Верхнего сквера и Тайницкого сада. Вывезли и ликвидировали. Бомба сброшена с немецкого бомбардировщика. А по происхождению она могла быть и чешской, и французской и т.д.

Имеет хождение легенда: идет авианалет, на втором этаже "ближней дачи" начальник охраны генерал Власик уговаривает Сталина уйти в бомбоубежище. Вождь ему (с характерным акцентом): "Нэ сделали еще бомбу, что нас с тобой, Власик, убьет..." Он, что, правда не боялся авианалетов?

Сергей Девятов: Сталин часто не соблюдал режим светомаскировки, это было. Что касается уговоров со стороны Николая Власика уйти во время бомбардировки с веранды... Чтобы это было правдой, Сталину пришлось бы выйти на покатую крышу дачи, ведь второй этаж с верандой построили после войны. А спуститься он мог в бомбоубежище, которое еще не построили... Так что это апокриф: один из тех, которых много вокруг имени Сталина.

Апокриф - это ведь неканоническое развитие идей и сюжетов Ветхого и Нового Заветов...

Сергей Девятов: В данном контексте не конкретных библейских заветов, но суть примерно такая же. Рассказы о том, чего не было. Но людям нравится, многие верят. Например, в легенду о том, что по тайному приказу Сталина Москву трижды облетел самолет с иконой Казанской Божьей Матери.

А что, разве не было в 1941-м воздушного крестного хода? Многие в него верят: это спасло Москву.

Сергей Девятов: Не было. Мы выясняли: у истоков легенды рассказ одного из значимых иностранных священников, посещавших СССР. Информация пришла с Балкан, ее подхватили наши журналисты.

Но легенда красивая, духоподъемная.

Сергей Девятов: А чем плоха реальность? 7 ноября 1941 года войска со знаменитого парада уходили на фронт, проходя по Красной площади мимо башен Кремля. В киотах которых были замурованы иконы. В Никольской - икона Николая Чудотворца, в православной традиции которую правильнее назвать образом Николы Можайского с мечом и градом. На Спасской башне - икона Спаса Смоленского.

В избе деревни Хорошево Ржевского района несколько лет назад открыли музей: здесь 3 - 5 августа 1943 года останавливался Сталин. Но до сих пор не все верят, что Сталин выезжал на фронт. Я видел картину: Сталин недалеко от Ржева. Но не нашел ни одного фото. Между тем упомянутый начальник охраны Николай Власик был заядлым фотографом...

Сергей Девятов: ...И сам Сталин подарил ему весьма приличную "Лейку". Тогда, в целях конспирации, Власик оставался в Москве. Тем самым демонстрируя, что товарищ Сталин где-то рядом, буквально в соседнем кабинете. Уезжал Сталин не с вокзала, а от ближней дачи: со станции Кунцево, куда ему подали литерный поезд. Были проведены все необходимые охранные мероприятия. И перемещения Сталина настолько тщательно скрывались, что о том, что он побывал на фронте, мир узнал только тогда, когда он сам в письмах к Рузвельту и Черчиллю это написал.

По следам "Вервольфа"

Не все помнят, что на советской земле был бункер Гитлера. А именно: на Украине, в 8 км севернее города Винницы, у поселка Стрижавка. Сначала сверхсекретный объект обозначался как "Айхенхайн" ("Дубовая роща"). Потом его стали называть "Вервольф". Действовал с 16 июля 1942 года до 15 марта 1944 года, при отступлении немцы взорвали входы. Утверждают, что Гитлер туда приезжал не раз.

Сергей Девятов: Трижды. Это был не просто бункер, а мощный комплекс объектов, зданий и сооружений. Десятки наземных и подземных строений, защищенный периметр. Построили электростанцию, пробурили две артезианские скважины. Охраняли части СС, в районе Винницы были сконцентрированы большие силы полиции, гестапо, службы безопасности и разведслужб. Местное население отселили, уничтожив неблагонадежных.

Когда мы освободили тот район, специалисты спецслужб "Вервольф" изучали? Возможно, нашли что-то интересное?

Сергей Девятов: Этим занималась инженерная служба Наркомата обороны. К тому же, по опыту, изучать взорванные подземные объекты очень сложно, это может затянуться на годы и десятилетия. И тема не публичная.

По рассекреченным документам Гитлер впервые прибыл в "Вервольф" 16 июля 1942 года и пробыл до 31 октября. То есть жил там долго. А не было соблазна его разбомбить? Мы ведь, наверное, знали, что за объект немцы строят на Украине?

Сергей Девятов: Он очень хорошо защищен и от нападения с земли, и от налетов авиации. Мощная система ПВО, аэродром с истребителями. А это значит, что будут большие потери самолетов и летчиков. Особенно летчиков, потери которых быстро восполнить невозможно. Да, мы знали, что Гитлер там бывает. Но приезды - конкретные дата прибытия и убытия - тщательно охраняемая тайна...

Поскольку "ближняя дача" Сталина сохранилась и там имеется подземное бомбоубежище, то нет ли планов открыть туда доступ? Пусть ограниченный, в составе экскурсий: как в питерский "бункер Жданова"?

Сергей Девятов: Вопрос о возможной музеификации этого объекта обсуждается.

Кстати

Сам себя замуровал

Ряд исследователей утверждают, что ставку Гитлера на Украине расположили в районе геологического разлома и выхода на поверхность гранитного плато. В закрытом подземелье содержание радона-222 превышает норму во много раз. Из-за чего Гитлер там часто и сильно болел...