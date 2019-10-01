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01.10.2019,  
09:22
Текст:  Антон Валагин

Появились фото Су-57 с неизвестным оборудованием

Известный военный фотограф Вадим Савицкий опубликовал снимки истребителя пятого поколения Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.

Фото: РИА Новости
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На фото под воздухозаборником левого двигателя самолета размещен оптико-электронный блок, ранее не упоминавшийся в печати. Судя по всему, речь идет о подвесном контейнере целеуказания, пишет "Военное обозрение". Однако попавший на фото прибор отличается от штатной оптико-электронной станции 101КС-Н. Фронтальный объектив прикрыт металлическим козырьком, а на одном из снимков видна оптика бокового обзора. Специалисты предполагают, что таинственный контейнер может быть новой модификацией оптической локационной системы, созданной в рамках опытно-конструкторских работ "Атолл".

Внешний оптико-электронный модуль 101КС относится к квантовым локационным системам. Это многоканальные приборы, предназначенные для обнаружения целей на поверхности и наведения на них авиационных средств поражения. Они нечувствительны к радиоэлектронным помехам и стелс-технологиям, работают одновременно в трех диапазонах, включая инфракрасный. По сравнению с аналогичными устройствами для Су-30См и Су-35 контейнер Су-57 имеет меньшие габариты и массу, оптика снабжена электроприводом и может менять положение.

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Фото: Al Jazeera English / youtube.com
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