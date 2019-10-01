В ярославском поселке сделали подсветку древней колокольне - она уникальная

Поречье хоть и Рыбное, но прославилось как огородническое. Местные крестьяне, поднимаясь на картошке и огурцах, ставили себе каменные дома. А еще - храмы и удивительную колокольню, по легенде спроектированную местным крестьянином-самоучкой в конце XVIII века.

Это ж как крепко стояли крестьяне на ногах, чтобы ставить такие крепкие и величественные памятники! У потомков сил и денег на то, чтобы восстановить и отреставрировать их, не хватает. Зато нашлись люди, которые высветили красоту. И проблему: вдруг меценаты обратят внимание.

Один из инициаторов проекта - Неждана Рекстон. Они с мужем оказались впервые здесь несколько лет назад. Сейчас она работает в местном доме милосердия - он находится в отреставрированном каменном доме, известном так же как Дом кузнеца Лобова. Им занимается известный общественный деятель, учредитель благотворительного фонда Нюта Федермессер.

- Возникла идея сделать так, чтобы хорошо было не только людям, которые находятся в хосписе, но и всему поселку. Решено было сделать подсветку колокольне, - говорит Неждана.

Вокруг колокольни сформировалась целая команда - световой дизайнер Михаил Иванов, архитектор Виктор Каровский...

- Сначала на компьютере мы построили модель, сделали светотехнический расчет, а потом приехали сюда с одним светильником, - рассказывает Виктор. - Отец Юрий - настоятель местного храма - привез генератор. И мы бегали ночью вокруг колокольни, искали нужные точки.

Сам отец Юрий уверен, что колокольня может объединить людей на общее дело: "Если бы вы приехали год назад, увидели бы здесь заросли, а теперь..."

Стоящий рядом Петропавловский храм давно в строительных лесах, но работы идут медленно. От храма Никиты Мученика, где в советское время был сельский клуб, остались руины. Колокольню не трогают - она и так крепко стоит. Хотя, конечно, тоже нуждается в реставрации.

Это федеральный памятник. Понимание у властей, что реставрация нужна, может, и есть. Денег - нет. Чтобы обозначить проблему, а заодно украсить черную, как смоль, ночную округу, и сделали подсветку.

Она тоже денег стоит. Но благодаря соцсетям, удалось собрать в общей сложности более 140 тысяч рублей. Этого хватило на современные светодиоды.

- Нам хочется, чтобы Поречье из места, в котором люди стареют и умирают превратилось в место живое. Хотим, чтобы здесь было меньше руин. И это один из первых шагов, - объясняет Неждана.

Посмотреть на подсветку колокольни пришли не только пенсионеры. Было много семей с детьми. Народ водил хоровод вокруг колокольни с фонариками, которые вырезали из тыкв, кабачков, свеклы и капусты - огородники же! И это вообще-то давняя традиция Поречья. Тут и музей огородничества есть.

- Этот праздник был утерян. Лет десять такого праздника массового точно не было. Но еще из своего детства помню, как мама и бабушка рассказывали про такие фонарики. Так всегда было: на Никитин день выкапывали морковку и свеклу - тем завершался огородный сезон, - рассказывает Ольга Кутинская, глава сельского поселения Поречье-Рыбное.

Она, как и все местные, тоже занимается грядками. Поречский народ торгует овощами и рассадой на рынках Ярославля и Москвы. В общем, как и в старые времена занимается и отхожими работами. Градо- или, вернее, поселкообразуещее предприятие есть. Но на Пореческом консервном заводе работает всего около 100 человек.

- Проблема Поречья, с которой я столкнулся здесь, - разобщенность, - сетует отец Юрий. - Чтобы людей собрать на какое-то дело - это гигантская проблема. Менталитет такой...

Но ведь строили же их предки храмы, возводили колокольню, которая выше Ивана Великого в Московском Кремле. Куда все подевалось?

- Они были другие. И воспитаны по-другому. Даже купцы соревновались, кто больше сделает в храме. А сейчас поработать, траву покосить народ собрать не так-то просто, - констатирует настоятель.

Но дело постепенно двигается. По словам главы администрации, уже подана заявка на противоаварийные работы на первом ярусе колокольни.

Отец Юрий считает, что нынешний вид даже придает колокольне "свою харизму":

- Общаемся с людьми, которые делятся мыслями, как ее восстанавливать. И приходим к общему выводу: нельзя делать новодел.

Надежда Рекстон на вопрос, зачем все это, отвечает так:

- Во-первых, подобной колокольни нет. Над ней трудились, видимо, не тролько местные архитекторы, но и иностранные зодчие. Во-вторых, несмотря на то, что Поречье с виду кажется депрессивным селом, у него большой туристический потенциал.

Еще бы! Ведь здесь есть самое настоящее чудо света.