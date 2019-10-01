В Москве простились с Марком Анатольевичем Захаровым

Во вторник с самого утра была перекрыта Малая Дмитровка. Никто не жаловался на неудобство: все все понимали. К театру "Ленком" шли поклонники великого мастера Марка Захарова, чтобы проводить любимого режиссера в последний путь.

Цветы уже у здания, под афишами, на которых значится имя постановщика Захарова. Зрители еще долго будут приносить розы к театру, которому Марк Анатольевич служил большую часть жизни. Многие надеются, что новые спектакли появятся уже в "Ленкоме имени Марка Захарова". Артист Евгений Герасимов замечает: "Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность". В театре уверены: не требуется ждать 5 или 10 лет, чтобы увековечить память народного артиста. И верят, что ходатайство о переименовании театра и об установлении мемориальной доски на доме, где жил режиссер, будет поддержано.

Среди букетов у театра замечаю обычный альбомный листок, на котором маркером: "Спасибо, Марк Анатольевич!" С этими словами - благодарности - нескончаемым потоком шли поклонники. Марк Розовский вспомнил, как его тезка начинал творческий путь. "В нем было что-то от Мейерхольда", - признался Розовский со сцены. Он говорил о том, что Захаров был одним из тех режиссеров, кто чувствовал форму и смыслы, делал "человеческий" театр и визуально щедрый. Свой путь Захаров начинал в 60-е годы, по натуре остался шестидесятником, одним из тех, чья жизненная программа заключалась в трех простых словах: "Хочу быть честным". Это как девиз, определивший творчество Марка Захарова. Его первые постановки в студенческом театре МГУ смотрела вся Москва...

Дмитрий Певцов уже почти полтора десятилетия исполняет роль Резанова в блестящей "ленкомовской" "Юноне и Авось". Актер напомнил, что Захаров - и в своих фильмах, и в спектаклях - как никто умел дойти до зрителя, пользуясь чудесной смесью смеха и слез. "На небеса нельзя взять с собой театр, награды, таблички на домах, - сказал Певцов. - Но можно взять добро, которое человек отдал в этом мире, и любовь, которой он делился. Каким же богатым уходит от нас Марк Анатольевич!"

В день прощания в зале "Ленкома" звучали композиции из постановок и фильмов режиссера. Чеканно повторялся мотив: "Все равно жестокой болью - То ли гневом, то ль любовью - Наше сердце пронзено". Это из кинофильма "Дом, который построил Свифт"... Не сдерживали чувств. Прощались как с родным человеком, каким он и стал.

...Одно дело - быть достойным рядом с мастером, и совсем другое - быть достойным его, когда его не стало

Марк Варшавер, директор "Ленкома", от имени всего коллектива обещал, что театр постарается удержать ту высокую планку, которую задал художественный руководитель. Теперь дело за его воспитанниками. "Наверное, он один из последних могикан, который покинул нас. Мы, ленкомовцы, обязательно будем выполнять то, что он завещал, и следовать традициям, которые сложились здесь за 46 лет, в течение которых театром руководил Марк Анатольевич".

Александр Кибовский, министр московского правительства, подтвердил: "Отныне перед коллегами Марка Анатольевича стоит сложная задача: одно дело - быть достойным рядом с мастером, и совсем другое - быть достойным его, когда его не стало. Без его советов, помощи и, главное, без возможности его прощения в случае ошибки..."

Геннадий Хазанов вспомнил совет, который дал ему Захаров перед одним из выступлений: "Помните, покороче. Это самое главное". Кажется, все было так недавно. Прощаясь навсегда, Хазанов замер: "Я хочу обратиться к Марку Анатольевичу и сказать: "Эх, слишком коротко!"

Проститься с Марком Захаровым приехали вице-премьер Ольга Голодец, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский. Зачитали телеграммы от президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. От белорусского президента Александра Лукашенко. От министра обороны Сергея Шойгу. Слова от сердца.

Сквозь слезы говорила Инна Чурикова: "Я 45 лет вместе с ним. Переживала много удивительных моментов, исполненных огромной любви и к Марку Анатольевичу, и к нашим актерам. Он строил фантастический и реалистический - свой театр со своими мозгами... Надеюсь, мы сумеем играть спектакли с той же ответственностью и любовью..."

Там, наверху, есть свой - небесный "Ленком". Все, кто пришел проститься с Марком Анатольевичем, почему-то очень сильно верили: он там не будет одинок. Ушли друзья, ученики Захарова - Леонов, Броневой, Абдулов, Янковский, Караченцов. Что ни имя - наша гордость. Теперь они, конечно, будут вместе. Мистика? Да нет же. Просто память и любовь, они в земном "Ленкоме" главные.

P.S.

В декабре Марк Захаров готовился представить новую постановку "Капкан" по Владимиру Сорокину. Репетировал все лето. Не успел... Директор "Ленкома" Марк Варшавер заверяет, что премьера обязательно состоится. Работу завершат дочь Марка Анатольевича, Александра Захарова, и режиссер "Ленкома" Игорь Фокин, с которым Захаров выпустил не один спектакль. Сдача последнего спектакля Марка Захарова - 1 декабря.