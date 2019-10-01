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01.10.2019 15:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Туле скончался ветеран, участвовавший в штурме Берлина

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Туле ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, оставивший надпись на стене Рейхстага, бывший следватель МВД Евгений Шалашников. Руководство УМВД по Тульской области выражает соболезнования родным и близким ветерана войны и органов внутренних дел.
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

Евгению Тимофеевичу Шалашникову было 94 года. Он родился в Черни Тульской области 25 декабря 1924 года в семье врача.После освобождения родного села от фашистов (в декабре 1941 года), в самом начале 1942 года ушел в армию. Его направили в школу младших командиров в Подмосковье, затем был срочный набор в школу связистов-радистов.

Начинал службу рядовым 18-го запасного стрелкового полка, воевал на Брянском фронте, затем был радистом 75-ой стрелковой дивизии 3-й армии Центрального фронта. В 1943 году служил радистом авиаполка 15 Воздушной армии. С 1944 по 1945 год служил комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта. Первое воинское звание младшего лейтенанта получил 28 марта 1945 года на Белорусском фронте.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Первое ранение - подо Ржевом. Глубокий рейд в тыл противника, выявление огневых точек и передача их координат. Он вспоминал, что из той разведки вернулось только половина отряда, но задание было выполнено. Затем были Орловско-Курская операция, и вновь ранение, медаль "За Отвагу" догнала уже после госпиталя в Европе. Он освобождал Прибалтику, Белоруссию, Польшу. Участвовал в штурме Берлина и на стене рейхстага написал:"туляк Шалашников".

Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Евгению Шалашникову присвоено звание "Почетный гражданин города-героя Тулы".

В последние годы вел большую патриотическую работу. Всегда активно делился своим бонгатым боевым и милицейским опытом с коллегами, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

"Его жизнь была достойным примером служения Отечеству во имя независимости и процветания. Уход из жизни Евгения Тимофеевича - большая утрата", - говорится в некрологе полиции.

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