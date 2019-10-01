В Дагестане семь человек отравились угарным газом

В дагестанском селе Аверьяновка семь человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы в больницу Кизлярского района.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября.

По неустановленной причине произошел сбой в работе отопительной системы в частном доме. В результате трое взрослых и четверо детей были доставлены в медицинское учреждение.

После оказания медицинской помощи часть пострадавших отправилась домой. В больнице остались двое детей и женщина.