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01.10.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане семь человек отравились угарным газом

Текст: Николай Грищенко

В дагестанском селе Аверьяновка семь человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы в больницу Кизлярского района.

В Волгограде два человека погибли при пожаре

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября.

По неустановленной причине произошел сбой в работе отопительной системы в частном доме. В результате трое взрослых и четверо детей были доставлены в медицинское учреждение.

После оказания медицинской помощи часть пострадавших отправилась домой. В больнице остались двое детей и женщина.

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