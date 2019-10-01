"Девочка с волокушами" открыла памятник детям войны в Архангельске

В центре Архангельска открыт памятник детям войны. Скульптурная композиция рассказывает о детском подвиге в самые сложные для страны годы Великой Отечественной: она установлена Российским военно-историческом обществом при поддержке правительства региона и администрации столицы Поморья.

...По пирсу идут дети - юнга Северного флота, девочка, тянет за собой волокуши с рыбой. За станком стоит подросток.

По словам главы столицы Поморья Игоря Годзиша, этот памятник поставлен не только Архангельску - всей Архангельской области, а рожден из воспоминаний людей, из реальных историй. На волокушах, к примеру, лежит мороженая сайка, а тянет сани 12-летняя архангельская девочка Валя Пакулина. Валентина Ивановне было предоставлено право открыть памятник вместе с губернатором.

Когда началась война, ей было 12 лет: Валя помогала маме в военном госпитале, квартировавшем в здании 95-й школы, работала на лесозаводе, а во время налетов вместе с другими школьниками дежурила на чердаках жилых домов, спасая деревянный город от "зажигалок". Но страшнее пожаров был голод:

- В 1942 году было совершенно голодно. Мы, школьники, считались "иждивенцами" и получали всего 150 граммов хлеба в день. Нечем было кормить малышей даже в детских домах, - вспоминает Валентина Ивановна. - И как-то мы узнали, что на побережье выловлено много сайки - настолько много, что артельщики в Соломбале выбрасывали ее прямо на берег. Поэтому женщины и подростки решили вывезти эту рыбу сами - больше некому было. И вот, идем: женщины - с большими волокушами, мы - с детскими. Много километров шли - через заснеженные поля, реки, нежилые деревни - друг за другом, цепочкой, стопа в стопу.

Но самым страшным был путь обратно - тащить по бездорожью тяжелый мешок рыбы было неимоверно тяжело. И тащила я его, само собой, не домой: вместе с другими сдала мешок на складе в Соломбале, получив взамен… два килограмма сайки.

Валентина Ивановна сказала школьникам, пришедшим на открытие мемориала:

- Подойдите к этому памятнику, и вы сможете преодолеть любые трудности. И главное, вспомните - войны нам больше не надо.

Еще одна легенда военного времени, увековеченная в композиции - подросток Толя Соколов. О нем рассказал "РГ" руководитель архангельского отделения Военно-исторического общества Сергей Ковалев:

- Толя был самым маленьким из девяти выпускников ремесленного училища Северодвинска, пришедшим работать на 402-й завод: если большинству мальчишек хватало одной скамеечки, чтобы дотянуться до станка, Толе требовалось две. И так - всю рабочую смену, на двух скамеечках...

По словам Сергея Ковалева, мемориал создавали около полутора лет, его стоимость - порядка 15 миллионов рублей:

- Идея принадлежит РВИО, но что важно - нас поддержали 25 общественных организаций Архангельской области. При этом большинство существующих сегодня в России памятников детям войны изображают мальчиков и девочек, согнутых под тяжестью военного лихолетья. У нас была другая идея - показать детский подвиг, - отметил руководитель отделения. - Каждый символ мемориала подтвержден документами, каждая деталь определена архивами: мы брали справки из архивов, музеев Архангельска, Северодвинска. Вот, к примеру, волокуши в точности соответствуют тем, что были во время войны в Архангельске.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов считает, что у детей войны появился свой символ:

- Это поколение стало взрослым намного раньше возраста, определенного в паспорте. Они взяли на себя ношу, которую оставили им отцы, ушедшие на фронт. Стояли у станка, работали на полях, там, где сегодня детский труд просто невозможен.

От имени председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского участников церемонии поздравил научный директор РВИО Михаил Мягков:

- Архангельск стал вторым после Ленинграда городом по уровню смертности во время войны. И прежде всего, конечно, детской смертности. При всем этом Архангельск стал тыловой базой, портом, без труда жителей города невозможно было бы удержать фашистов на северном фланге, - рассказал научный директор. - Четверть населения ушла на фронт. Остались дети - они были самыми беззащитными, но собирали урожай, хвою, морскую траву, рыбу, на скалах - яйца птиц. Не для себя - для фронта и для голодающих земляков. Рискуя своей жизнью, зная, что многие бомбы были кассетными, школьники соревновались - кто быстрее схватит "зажигалку" и бросит ее в ящик с песком. Очень многие погибли.

По словам Михаила Мягкова, архангельский мемориал детям войны - потрясающий проект. Ведь прежде чем принять решение, какой должна быть композиция, скульптор Денис Стритович выслушал мнение все архангельских ветеранов:

- У нас в России мало памятников детям войны, выполненных на таком уровне: композиция в Архангельске изображает реальных прототипов. Учителя смогут приводить к этому памятнику детей, проводить здесь уроки.