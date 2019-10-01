В Архангельской области создан Двинско-Пинежский заказник

Правительство Архангельской области на сегодняшнем заседании приняло постановление о создании Двинско-Пинежского заказника. Его площадь составит 302 тысячи гектаров.

О том, что в междуречье Северной Двины и Пинеги необходимо обустроить заказник, заговорили еще в начале в начале двухтысячных. С 2011 года началось проектирование новой природной зоны.

Многочисленные экспедиции подтвердили, что территория уникальна, в границах заказника встречаются деревья старше 400 лет, было установлено, что нетронутые северные леса представляют огромную ценность не только для Архангельской области, но и для всей страны.

Согласование границ заказника заняло восемь лет. Дело в том, что большая часть территории новой охранной зоны расположена на землях лесного фонда, которые находятся в аренде у лесозаготовительных компаний. Недавно между региональными властями и лесозаготовителями было заключено мораторное соглашение, которое подразумевает сохранение лесов в междуречье Двины и Пинеги.

На территории не только будет прекращена заготовка древесины, в границах заказника также не будут строить лесовозные дороги. Стоит отметить, что арендаторы лесных угодий приняли живое участие в проекте, в частности, они профинансировали проведение серии экспедиций для обследования территории заказника.