В Луге задержали похитителя одиннадцатилетней девочки

В Луге Ленинградской области сотрудники Следственного комитета и полиции оперативно раскрыли дело о похищении одиннадцатилетней девочки. Ребенка освободили, злоумышленника задержали.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Ленинградской области, вчера, 30 октября 29-летняя жительница Луги обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже дочери. Позже выяснилось, что, когда девочка шла в школу, ее остановил некий мужчина. Угрожая ножом, он повел школьницу в лес, но девочка сумела сообщить родителям о случившемся по телефону. Они, конечно, бросились за помощью к правоохранителям.

На место срочно выехала следственно-оперативная группа. Мужчину, удерживавшего девочку, нашли и обезвредили в лесу. Школьницу освободили, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Похититель - двадцатилетний молодой человек - задержан и допрошен.

Лужский следственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту произошедшего - "похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего" (статья 126 Уголовного кодекса РФ). Тем временем следственные органы продолжают изучать обстоятельства преступления. Решается вопрос о проведении ряда судебных экспертиз. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения и, вероятно, предъявлено обвинение.