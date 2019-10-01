В Петербурге арестованы нелегальные банкиры с оборотом в миллиард

Деятельность нелегального банковского холдинга была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального главка, в северной столице было задержано пятеро мужчин в возрасте от 30 до 53 лет, оказывавших клиентам юридические, консалтинговые и бухгалтерские услуги. На самом же деле зарегистрированные задержанными более 150 организаций выводили деньги за рубеж и занимались незаконной обналичкой.

Такой деятельностью подпольные финансисты занимались с 2017 года. За это время общий оборот их предприятий мог достичь миллиарда рублей, размер извлеченного дохода по предварительным подсчетам приближается к 50 миллионам рублей.

Для того, чтобы вывести участников преступной группы на чистую воду, оперативникам пришлось обыскать более 25 квартир и десять офисов, в которых были обнаружены документальные свидетельства незаконной банковской деятельности. Всего в подконтрольных задержанным организациях работало около 60 человек.

Подозреваемые отправлены под домашний арест, в отношении их было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. За организацию незаконной банковской деятельности они могут получить до семи лет лишения свободы.