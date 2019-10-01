Видео: Танкисты отработали подводное вождение, форсируя реку на Урале

Сложнейший элемент боевой подготовки продемонстрировали танкисты в Свердловской области. Триста бойцов отрабатывают здесь в эти дни подводное вождение в ходе форсирования реки, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Задача будущих механиков-водителей, а ныне курсантов учебного центра, на Т-72 - преодолеть водную преграду шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема со скоростью до 8 километров в час и с погружением на глубину около четырех метров. До начала учения солдаты проходят водолазную подготовку в специальном бассейне.

"Танкисты отрабатывают действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной", - пояснили в ЦВО.

Под водой техникой военнослужащие управляют без переключения передач, ориентируясь только по приборам. Помогает и руководитель занятия: при необходимости он подсказывает курсанту, если тому нужно взять правее или левее, чтобы вывести машину на сушу.

"Все танкисты экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, позволяющие экипажу находиться под водой около часа", - рассказали в пресс-службе военного округа.

Закончатся учения шестого октября.