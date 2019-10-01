Роскосмос снизит число запусков "Союза" в 2020 году

В 2020 году Россия будет отправлять на МКС всего два пилотируемых корабля "Союз" вместо четырех. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".

Количество транспортных кораблей не изменится. В 2020 году, помимо двух "Союзов", к станции полетят три "грузовика" "Прогресс МС". По четыре корабля "Союз" с экипажами Россия каждый год отправляла на Международную космическую станцию с 2009 года.

Сокращение количества запусков связано с тем, что с 2020 года к МКС должны начать летать американские корабли. США прекратили отправку своих Space Shuttle в 2011 году, и Россия осталась единственной страной, осуществляющей пилотируемые миссии в космос. Сейчас компании SpaceX и Boeing разработали новые корабли для доставки астронавтов. Это Crew Dragon и Starliner соответственно.

В данный момент между двумя странами ведутся переговоры о перекрестных полетах космонавтов на российских и американских кораблях.