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01.10.2019 14:19
Рубрика: Общество

Ученые на примере воробьев доказали, что "старый конь борозды не испортит"

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые Института орнитологии Макса Планка в Зеевизене (Германия) выяснили, что старые самцы домовых воробьев плодовитее, чем молодые. У них вырабатывается втрое больше качественных сперматозоидов, способных достичь яйцеклетки, чем у молодых. Так что верна русская пословица о том, что старый конь борозды не испортит.

Результаты исследования опубликовало издание Journal of Evolutionary Biology. В этой же статье ученые отмечают, что другие показатели качества спермы, а также объем клоаки, оказались незначимыми.

Фото: iStock
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Воробьи - социально моногамные птицы, они создают постоянные пары, строят гнезда и заботятся о потомстве. Правда, спариваться могут и с особями из других пар. И вот как раз отцами большей части потомства, появившегося на свет в результате "сторонних связей, оказываются наиболее старые самцы. Это противоречит общепринятым представлениям о том, что успеха в половом отборе должны добиваться более молодые особи.

Ученые выдвинули гипотезу о том, что лидерство старых самцов основано на количестве спермы, а не ее качестве. Чтобы проверить эту версию, ученые изучили свойства репродуктивной системы самцов воробьев: морфологические особенности сперматозоидов (их форма может сказать об их качестве), объем клоаки (он коррелирует с количеством спермы) и количество сперматозоидов, которые успевают добраться до яйцеклетки.

И сравнили эти показатели у двух популяций воробьев: дикой, живущей в Южной Англии, и более молодой по возрасту, и живущей в неволе на территории Института орнитологии Макса Планка, среди которой много старых особей, то есть тех, кто старше трех лет.

Никакой значимой связи между особенностями строения сперматозоидов и возрастом птиц, а также объемом клоаки обнаружено не было. Зато у более старых воробьев, живущих в неволе, оказалась втрое выше доля сперматозоидов (17 процентов против 5). И число сперматозоидов, достигших яйцеклетки у старых самцов также было втрое больше, чем у молодых.

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