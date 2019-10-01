Закон Томской области от 30 сентября 2019 года № 95-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год"

Принят Законодательной Думой Томской области 26 сентября 2018 года (постановление № 1881)
Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Томской области в размере 9546 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Томской области С.А.Жвачкин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией