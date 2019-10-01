В Сомали военная авиабаза США подверглась атаке боевиков

Военные США и их партнеры в Сомали отразили атаку радикальной группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ) на американскую военную базу. Такую информацию распространило африканское командование США.

Речь идет об авиабазе Баледогле в регионе Нижняя Шабеллe на юге Сомали. Известно, что боевики въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой, началась перестрелка, нападение было отбито через 30 минут, пишет РИА Новости. Были убиты десять боевиков и уничтожено одно транспортное средство, участвовавшее в атаке на авиабазу. Отмечается, что американские военные и их партнеры не пострадали.

"Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она воюет против правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США регулярно наносят удары по позициям террористов.