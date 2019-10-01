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01.10.2019,  
10:25
Текст:  Светлана Цыганкова

Видео: Leopard 2 не справился с преодолением возвышенности в Швеции

Танк Leopard 2, стоящий на вооружении армии Швеции, на учениях не справился с преодолением возвышенности.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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На видео, появившемся в сети, заметно, что экипаж начал подъем наверх на небольшой скорости, упорно стараясь дойти до самой высокой точки. Но не смог этого сделать. Мастерства танкистам не хватило. Машина потихоньку сползла вниз и оостановилась. Судя по всему, никто из членов экипажа не пострадал и бронемашина осталась цела.

Боевой танк Leopard производят в Германии. Он стоит на вооружении многих стран, в том числе и Швеции. Броня - противоснарядная. Ширина гусениц - 630 миллиметров. Преодолевает подъем в 30 градусов, стенку - 1,1 метра, ров - три метра.

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