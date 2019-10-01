Новости

В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 21:15
ГИБДД Петербурга проверит парковку "Mercedes Боярского" на встречке 21:00
Нурмагомедов проводит спарринги 20:44
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 20:40
В Саратове мужчина и двое детей выпали из окна многоэтажки 20:36
Зеленский сообщил о договоренности развести войска в Луганской области 20:22
ГБУ "Автомобильные дороги" отсудило у организаторов акции в Москве 3,5 млн 20:21
Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым 20:20
Пушков ждет "заметных сдвигов" после подписания "формулы Штайнмайера" 20:16
От 650 рублей в час: Hyundai будет сдавать в аренду автомобили в России 20:14
Цена нефти Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель 20:02
Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву 19:58
Ради хайпа: В Волгограде задержали блогеров-"полицейских" 19:45
Путин и шесть лидеров в одном автобусе приехали на форум в Ереване 19:28
Банк России увеличил долю доллара в резервах и снизил долю евро 19:19
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы 19:11
Силуанов: профицит бюджета-2019 будет больше 0,6% ВВП 19:08
МЭР внесло в кабмин предложения по совету директоров "Почты России" 19:00
Венесуэла провела платеж по долгу России 18:55
"Девочка с волокушами" открыла памятник детям войны в Архангельске 18:53
Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов 18:52
Северный поток построен на 83 процента 18:44
Студенты разработают проект реставрации здания на Правды, 24 18:30
Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 20:30
Рубрика: В мире

Поезд Москва - Пекин

Всеволод Овчинников: столица КНР удивила обилием рикш и велосипедистов при полном отсутствии других видов транспорта
Текст: Всеволод Овчинников
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
2 октября Россия и Китай отмечают 70 лет с момента установления дипломатических отношений. Кто может лучше рассказать, как все начиналось, чем политический обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников. Он и сегодня находится в творческом строю нашей редакции. С 1953 по 1960 год Овчинников работал специальным корреспондентом "Правды" в Пекине. Сегодня он рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в столице КНР.
Политический обозреватель "Российской газеты" Всеволод Владимирович Овчинников работал в Пекине с 1953-го по 1960 год. Он открывал Китай для советского читателя. Фото: Из личного архива Всеволода Овчинникова Политический обозреватель "Российской газеты" Всеволод Владимирович Овчинников работал в Пекине с 1953-го по 1960 год. Он открывал Китай для советского читателя. Фото: Из личного архива Всеволода Овчинникова
Политический обозреватель "Российской газеты" Всеволод Владимирович Овчинников работал в Пекине с 1953-го по 1960 год. Он открывал Китай для советского читателя. Фото: Из личного архива Всеволода Овчинникова

В конце марта 1953 года я впервые уезжал на постоянную работу за рубеж. Страна еще находилась под впечатлением похорон Сталина. В поезде Москва - Пекин циркулировали слухи, будто на Транссибирской магистрали неспокойно: Берия, мол, выпустил из тюрем уголовников, которые шастают по вагонам. Поэтому лучше питаться в купе, а на остановках выходить по очереди.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
Китай показал новейшую технику на параде в честь 70-летия республики

Путь предстоял долгий: до пограничной станции Отпор (ныне Дружба) - семь дней. Да еще два с лишним дня на китайском поезде от станции Маньчжурия до Пекина. Мы с женой ехали в довоенном "СВ" с отдельным санузлом. Родственники принесли на Ярославский вокзал столько еды, что хватило бы на кругосветное путешествие. У нас были кастрюля пирожков, жареная курица, трехлитровая банка огурцов, большая жестянка черной икры, копченая колбаса, варенье. Из-за отсутствия холодильника требовалось использовать все это ускоренными темпами. И все же было интересно охотиться на остановках за местными деликатесами - от горячей картошки до копченого омуля.

Путешествие по Транссибирской магистрали в целом оказалось более приятным, чем мы ожидали. Потом многократно повторяли его, добавляя к отпуску лишние две недели. Главное было подобрать хорошую компанию с гитарой. А поскольку данным поездом также ездили в отпуск коллеги из Пхеньяна и Ханоя, найти попутчиков было легко. В Отпоре из состава всех высадили. После таможенного и пограничного контроля пассажиров доставили в китайскую гостиницу на станции Маньчжурия. Там мы с наслаждением приняли душ. Но еще больше порадовал ресторан. К жареной индейке подали салат из помидоров и огурцов. А свежие овощи в марте тогда москвичам и не снились.

Северо-Восточный Китай в 1931-1945 годах был японской колонией. В марионеточном государстве Маньчжоу-го дислоцировалась Квантунская армия, для которой модернизировали транспортную сеть. После обшарпанной Сибири нас удивили щегольские вокзалы с крытыми перронами. Пугали только люди - каждый прикрывал рот и нос марлевой повязкой. Рядом, в Корее, шла война, в ней участвовали китайские добровольцы. И были опасения, что американцы применят бактериологическое оружие. И вот наконец Пекин. Старое здание вокзала находилось напротив городских ворот, за которыми расположена площадь Тяньаньмэнь перед императорским дворцом.

Не меньше, чем древние постройки, удивляли потоки рикш и велосипедистов при полном отсутствии других видов транспорта.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Лавров: Российско-китайский диалог - это общение двух равных партнеров

Корпункт "Правды" помещался возле главной торговой улицы Ванфуцзин, в переулке с поэтическим названием Колодец сладкой воды. Это был типичный пекинский "сыхэюань", то есть четыре одноэтажных флигеля, обрамлявших квадратный дворик. Красные переплеты окон, склеенных папиросной бумагой. Земляные полы, застланные циновками, из-под них выползали скорпионы. Буржуйки, чтобы греть воду для ванной и отапливать помещение зимой. Даже в сравнении с московской коммуналкой бытовые условия, мягко говоря, не впечатляли. Зато за завтраком мы были восхищены тем, что китаец-повар поставил на стол большое блюдо фруктов, где кроме груш, винограда и бананов были неведомые нам манго, папайя.

А про жареных голубей или экзотические китайские кушанья и говорить нечего. Расположенный в пяти минутах ходьбы от корпункта Центральный универмаг наповал сразил обилием товаров по вполне доступным для нас ценам. Жена не устояла перед соблазном купить первые в ее жизни часики, а также шерстяные нитки синего цвета, которые так и лежат у нас на антресолях.

Сами китайцы жили тогда очень скромно. На ставку водителя мы могли содержать и шофера, и уборщика, и повара.

В 50-х годах любого иностранца уважительно приветствовали словом "сулянь" (советский) и обращались к нему не иначе как к "старшему брату"

А наша переводчица Наташа - из харбинской семьи русских эмигрантов - имела более высокую зарплату, чем главный редактор "Жэньминь жибао". Однако при своей бедности пекинцы отличались поразительной честностью. Деревянные двери жилищ не запирались. На ночь их просто закрывали на щеколду. Я часто посылал нашего уборщика (бывшего рикшу) с чеком в банк. И он возвращался через весь город с пачками денег, привязанными к багажнику велосипеда. В 50-х годах любого иностранца уважительно приветствовали словом "сулянь" (советский) и обращались к нему не иначе как к "старшему брату".

В мире Восточная Азия Китай Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В России начали маркировать дорогие лекарства