Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Причем фрагментов с участием собственно Харли Квинн в ролике куры не клюют - ракурсы на любой вкус, тогда как остальных членов отряда суперженщин "Хищные птицы" там поди разгляди.

Зато есть Юэн МакГрегор в роли антагониста. Да и вообще жаловаться грех - все красочно, разудало, гиены, взрывы.

Харли Квинн, которая, если верить трейлеру, таки рассталась с худшим в истории Джокером (Джаред Лето был не так уж плох, впрочем), сыграла опять Марго Робби. Плюс ожидаются следующие люди: Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт-Белл, Рози Перес, Крис Мессина.

Режиссер - Кэти Янь ("Мертвые свиньи"). Сценарий - Кристина Ходсон ("Бамблби"). Полная идиллия гендерного равенства, короче.

В российские кинотеатры "Хищные птицы" прилетят 6 февраля будущего года.