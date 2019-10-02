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02.10.2019 12:53
Рубрика: Культура

Бэнкси объявил об открытии своего магазина

Текст: Мария Воронова
Британский уличный художник Бэнкси, прославившийся не только работами на злободневные темы, но и своей анонимностью, объявил об открытии собственного магазина и запуске бренда. Этой новостью он поделился в своем микроблоге в Instagram.
Фото: instagram.com
В Париже украли произведение уличного художника Бэнкси

Магазин "Валовый внутренний продукт", двери которого никогда не откроются для посетителей, разместился в Кройдоне, одном из южных боро Лондона. Витрина, где можно увидеть многочисленные работы Бэнкси, по словам художника, - не более, чем шоурум, подсветка которого будет работать круглые сутки. Сами товары будут доступны в интернет-магазине. Кстати, их будут изготавливать только из переработанных материалов. Ожидается, что цены будут начинаться в районе 12 долларов.

В "Валовом внутреннем продукте" можно будет найти, например, диско-шары, сделанные из использованных полицейских шлемов, или коврики для ног, сделанные из спасательных жилетов, найденных на берегах Средиземного моря.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
В Великобритании закрасили посвященное Brexit граффити Бэнкси

Художник объяснил, почему он решил открыть магазин. Дело в том, что Бэнкси не выпускал продукцию и не использовал свой товарный знак, который в таком случае, согласно британским законам, могли передать другому лицу. Компания, занимающаяся изготовлением поздравительных открыток, попыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси, чтобы "законно продавать свои поддельные товары". Лучшим решением для художника в этой ситуации стал запуск собственного бренда.

Культура Арт
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