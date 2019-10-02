Борис Джонсон снова отложит работу парламента

Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен вновь приостановить работу парламента, на этот раз с 8 по 14 октября. Восьмого числа, по задумке Джонсона, завершится нынешняя парламентская сессия, а 14-го начнется новая. Традиционно ее открывает речь королевы, и правительство объясняет необходимость приостановки "логистическими вопросами и соображениями безопасности".

Как отмечает Daily Mail, этот Джонсон решился на этот шаг всего неделю спустя после громкого решения Верховного суда, признавшего предыдущую приостановку работы парламента незаконной. Как известно, британская оппозиция абсолютно уверена в том, что премьер просто пытается тянуть время и не хочет, чтобы парламент принимал активное участие в принятии решений по Brexit.

В опубликованном британским правительством сообщении также отмечено, что оно не намерено отступать от своих планов по выходу из ЕС. "Мы совершим Brexit 31 октября и продолжим решать жизненно важные вопросы", говорится в сообщении.