До США за 30 минут: баллистическую ракету DF-41 показали в Китае

В Пекине на крупнейшем в истории страны военном параде по случаю 70-летия образования КНР впервые продемонстрировали межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 (Dongfeng-41 - "Восточный ветер-41").

Эта ракета обладает самой большой дальностью действия среди всех межконтинентальных баллистических ракет, находящихся на вооружении за пределами России, и может нести до 12 термоядерных боеголовок, пишет издание Military Watch. DF-41 очень маневренна в полете. Предположительно, она имеет дальность от 12 до 14 тысяч километров.

На Западе обращают особое внимание на то, что DF-41 способна долететь из Китая до США всего за 30 минут.

Как ранее сообщали другие источники, длина ракеты - 21 метр, диаметр корпуса - до 2,5 метра. Запуск можно производить как с мобильных, так и с шахтных пусковых установок. По имеющимся данным, в настоящий момент ведется разработка железнодорожного варианта ракетного комплекса DF-41.

Military Watch добавляет, что на параде, кроме DF-41, показали также новые баллистические ракеты средней дальности DF-17, сверхpвуковой разведывательный беспилотный летательный аппарат WZ-8 и новейший ударный беспилотник GJ-11.