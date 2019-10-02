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02.10.2019,  
08:52
Текст:  Олег Корякин

Двенадцать минут ада: британцев поразил экзамен на краповый берет

Британские журналисты поведали читателям, как бойцы российских элитных подразделений добиваются права носить краповый берет.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Издание The Daily Mail проявило интерес как тому, как "на грани человеческих возможностей" сдают экзамен на краповый берет бойцы спецназа ФСИН России в Мордовии. Почему, в поле их зрения попало именно это подразделение, загадка.

Автор Даррен Бойл поясняет, что "кровожадные испытания на выносливость" начинаются с восьмикилометрового марш-броска по пересеченной местности. При этом приходится преодолевать болота по грудь в воде и избегать пуль.

Впрочем, журналист не уточняет, что обстрел условный.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"Как будто этого не достаточно, рядом бежит группа психологического воздействия, кидающая в них грязь и осыпающая оскорблениями, чтобы проверить их моральную стойкость", - ужасается автор.

После этого бойцы демонстрируют навыки владения огнестрельным оружием.

А затем наступает финальный этап, который еще называют "двенадцатью минутами ада".

Это поединок, длящийся четыре раунда, который непременно нужно выстоять.

Журналист утверждает, что все это время спарринг проходит с обладателем крапового берета, но допускает неточность.

В действительности, соискатель попеременно бьется то с таким же как он, то с военнослужащим, носящим краповый берет.

Комментарии к тексту весьма красноречивы.

Фото: youtube.com
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Читатель под ником  Pax Orbis полагает, что это напоминание: "Не пытайтесь захватить Россию!".

"Русские сильны", - восхищается Wchenchou.

Galahad более категоричен в оценках: "Русские тюремные охранники сильнее, чем половина армии Евросоюза".

"Представь себе это в Америке. Все судебные иски за то, что они слишком жесткие, не заботятся о гендерном равенстве и не выдают специальные пропуска тем, кто не хочет пачкаться. Не зря русские смеются над нами", - пишет Burlington Crowley.

С ним солидарен William: "Как мы будем защищать нашу страну в будущем с поколением "снежинок", которые мы здесь выращиваем? Поколение, озабоченное микроагрессией, тем, в какой туалет ходить, и безопасными пространствами со щенками и кексами".

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