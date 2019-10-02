Двенадцать минут ада: британцев поразил экзамен на краповый берет

Британские журналисты поведали читателям, как бойцы российских элитных подразделений добиваются права носить краповый берет.

Издание The Daily Mail проявило интерес как тому, как "на грани человеческих возможностей" сдают экзамен на краповый берет бойцы спецназа ФСИН России в Мордовии. Почему, в поле их зрения попало именно это подразделение, загадка.

Автор Даррен Бойл поясняет, что "кровожадные испытания на выносливость" начинаются с восьмикилометрового марш-броска по пересеченной местности. При этом приходится преодолевать болота по грудь в воде и избегать пуль.

Впрочем, журналист не уточняет, что обстрел условный.

"Как будто этого не достаточно, рядом бежит группа психологического воздействия, кидающая в них грязь и осыпающая оскорблениями, чтобы проверить их моральную стойкость", - ужасается автор.

После этого бойцы демонстрируют навыки владения огнестрельным оружием.

А затем наступает финальный этап, который еще называют "двенадцатью минутами ада".

Это поединок, длящийся четыре раунда, который непременно нужно выстоять.

Журналист утверждает, что все это время спарринг проходит с обладателем крапового берета, но допускает неточность.

В действительности, соискатель попеременно бьется то с таким же как он, то с военнослужащим, носящим краповый берет.

Комментарии к тексту весьма красноречивы.

Читатель под ником Pax Orbis полагает, что это напоминание: "Не пытайтесь захватить Россию!".

"Русские сильны", - восхищается Wchenchou.

Galahad более категоричен в оценках: "Русские тюремные охранники сильнее, чем половина армии Евросоюза".

"Представь себе это в Америке. Все судебные иски за то, что они слишком жесткие, не заботятся о гендерном равенстве и не выдают специальные пропуска тем, кто не хочет пачкаться. Не зря русские смеются над нами", - пишет Burlington Crowley.

С ним солидарен William: "Как мы будем защищать нашу страну в будущем с поколением "снежинок", которые мы здесь выращиваем? Поколение, озабоченное микроагрессией, тем, в какой туалет ходить, и безопасными пространствами со щенками и кексами".